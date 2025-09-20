Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διέταξε την Παρασκευή να προστεθεί ετήσιο τέλος 100.000 δολαρίων στις βίζες ειδικευμένων εργαζομένων στην κατηγορία H-1B, δημιουργώντας δυνητικά σημαντικές επιπτώσεις για τον τεχνολογικό κλάδο, όπου τέτοιες άδειες εκδίδονται με μεγάλο ρυθμό.

Το νέο μέτρο, το οποίο πιθανότατα θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με νομικές διαδικασίες, ανακοινώθηκε παράλληλα με την εισαγωγή ενός προγράμματος παραμονής "χρυσής κάρτας" ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων, το οποίο ο Τραμπ προανήγγειλε πριν μερικούς μήνες.

«Το κυριότερο είναι ότι θα έρθουν εδώ σπουδαίοι άνθρωποι και θα πληρώσουν», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους, καθώς υπέγραφε τις διαταγές στο Οβάλ Γραφείο.

Οι βίζες H-1B επιτρέπουν στις εταιρείες να χορηγούν ξένους εργαζόμενους με εξειδικευμένες δεξιότητες, όπως επιστήμονες, μηχανικούς και προγραμματιστές υπολογιστών, για να εργαστούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, αρχικά για τρία χρόνια, αλλά με δυνατότητα παράτασης έως έξι χρόνια.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες χορηγούν 85.000 βίζες H-1B ετησίως μέσω ενός συστήματος λοταρίας, με την Ινδία να αντιπροσωπεύει περίπου τα τρία τέταρτα των δικαιούχων.

Οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας βασίζονται σε Ινδούς εργαζόμενους, οι οποίοι είτε μετακομίζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε πηγαινοέρχονται.

Επιχειρηματίες στον τομέα της τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένου του πρώην συμμάχου του Τραμπ, 'Ιλον Μασκ, έχουν προειδοποιήσει κατά της στοχοποίησης των θεωρήσεων H-1B, λέγοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν διαθέτουν αρκετό εγχώριο ταλέντο για να καλύψουν σημαντικές κενές θέσεις εργασίας στον τεχνολογικό τομέα.

«Όλες οι μεγάλες εταιρείες είναι σύμφωνες», δήλωσε ο Υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ.

Ο Τραμπ είχε στο στόχαστρό του το πρόγραμμα H-1B από την πρώτη του θητεία, αλλά αντιμετώπισε δικαστικές προσφυγές για την προηγούμενη προσέγγισή του, η οποία στόχευε τους τύπους θέσεων εργασίας που πληρούν τις προϋποθέσεις.

Σύμφωνα με το διάταγμα του Τραμπ, το τέλος θα απαιτείται για όσους επιθυμούν να εισέλθουν στη χώρα από την Κυριακή, με τον Υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας να μπορεί να αποφασίζει για εξαιρέσεις σε άτομα, εταιρείες ή ολόκληρες βιομηχανίες.

Το διάταγμα λήγει σε ένα χρόνο, αλλά ο Τραμπ μπορεί να το παρατείνει.

Ο αριθμός των αιτήσεων για θεωρήσεις H-1B έχει αυξηθεί απότομα τα τελευταία χρόνια, με κορύφωση τις εγκρίσεις το 2022 υπό τον Δημοκρατικό Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

Αντιθέτως, καταγράφηκε μείωση το 2018, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενέκριναν περίπου 400.000 βίζες H-1B το 2024, τα δύο τρίτα των οποίων ήταν ανανεώσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ