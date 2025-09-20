Η κυβέρνηση του Περού, της χώρας που κατατάσσεται δεύτερη ως προς την παραγωγή κοκαΐνης σε παγκόσμια κλίμακα, ανήγγειλε πως θα αποκτήσει 12 αεροσκάφη για να ενισχύσει τον στόλο που είναι αφοσιωμένος στην καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, με ανακοίνωση του υπουργού Άμυνας χθες Παρασκευή.

«Είναι καιρός ως κράτος να ασκούμε αποτελεσματικό έλεγχο του εναέριου χώρου μας», τόνισε ο Ουάλτερ Αστουδίγιο στο δελτίο Τύπου, ξεκαθαρίζοντας πως τα αεροσκάφη που θα αποκτηθούν θα αφοσιωθούν κυρίως «στον αγώνα εναντίον της διακίνησης ναρκωτικών».

Ο υπουργός δεν διευκρίνισε ποια είναι η κατασκευάστρια των αεροσκαφών που θα αποκτηθούν, ούτε το τίμημα της αγοράς, διευκρινίζοντας πάντως πως πρόκειται για υποηχητικά αεροσκάφη – με άλλα λόγια η ταχύτητα που αναπτύσσουν δεν ξεπερνά αυτή του ήχου – κι επιδιώκεται να έχουν παραδοθεί τον Ιούλιο του 2026.

Το Περού διαθέτει κυρίως ελικόπτερα Black Hawk, αμερικανικής κατασκευής, που χρησιμοποιούνται σε επιχειρήσεις εναντίον της διακίνησης ναρκωτικών.

Το 2024, η χώρα των Άνδεων μετρούσε σχεδόν 900.000 στρέμματα καλλιεργειών κόκας, φυτού τα φύλλα του οποίου είναι η πρώτη ύλη στη διαδικασία παραγωγής κοκαΐνης, σύμφωνα με την εθνική επιτροπή για την ανάπτυξη και τη ζωή χωρίς ναρκωτικά.

Το Περού είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός κοκαΐνης στην υφήλιο, πίσω μόνο από την Κολομβία, σύμφωνα με το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών και την Πρόληψη του Εγκλήματος (ONUDC).

Η κυβέρνηση υπό την πρόεδρο Ντίνα Μπολουάρτε, η θητεία της οποίας ολοκληρώνεται τον Ιούλιο του 2026, είχε αναγγείλει το 2024 την ανανέωση του στόλου της πολεμικής αεροπορίας με την αγορά 24 μαχητικών αεροσκαφών, έναντι 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Σήμερα, η χώρα διαθέτει 12 γαλλικής κατασκευής Mirage 2000, καθώς και σοβιετικού σχεδιασμού MiG-29 και Su-27, τα περισσότερα από τα οποία είναι εκτός υπηρεσίας, καθηλωμένα σε υπόστεγα.

