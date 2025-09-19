Με σαφείς αναφορές στην Ουκρανία και στο Παλαιστινιακό, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος μίλησε το μεσημέρι της Παρασκευής στο Council on Foreign Relations της Νέας Υόρκης, καλώντας σε αντίσταση απέναντι στην κακοήθη μορφή του εθνικισμού που διαιρεί την Ορθοδοξία και σε κοινή προσπάθεια για ειρήνη στη Μέση Ανατολή.

«Αυτός ο παράνομος πόλεμος έχει ήδη κοστίσει περισσότερες από ένα εκατομμύριο ζωές – μια τεράστια και απολύτως περιττή τραγωδία», ανέφερε για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, καταγγέλλοντας τη στάση της Εκκλησίας της Ρωσίας που «έδωσε την εκκωφαντική της έγκριση στη δολοφονία ομοθρήσκων Ορθοδόξων από το καθεστώς Πούτιν».

Αναφερόμενος στη Μέση Ανατολή, ο Πατριάρχης καταδίκασε τόσο τις σφαγές της Χαμάς κατά αμάχων στις 7 Οκτωβρίου 2023 όσο και την κλιμάκωση της βίας στη Γάζα. «Φρίξαμε με τα βάρβαρα γεγονότα… και συνεχίζουμε να φρίττουμε με την απώλεια ζωών», τόνισε, ενώ θρήνησε την επίθεση Ισραηλινών εποίκων στο παλαιστινιακό χριστιανικό χωριό Ταϊμπέχ στη Δυτική Όχθη.

Ουκρανία: «Η Εκκλησία δεν μπορεί να είναι όργανο του κράτους»

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης αφιέρωσε σημαντικό μέρος της ομιλίας του στην Ουκρανία, υπενθυμίζοντας ότι «το Οικουμενικό Πατριαρχείο εκπλήρωσε την ελπίδα του ουκρανικού λαού να έχει τη δική του αυτοδιοικούμενη, Αυτοκέφαλη Εκκλησία το 2019».

«Οι Ουκρανοί ποθούσαν ελευθερία συνείδησης για περισσότερες από επτά δεκαετίες καταπίεσης υπό το σοβιετικό σύστημα», υπογράμμισε. Ανέφερε ότι το Πατριαρχείο Μόσχας «παραμένει όργανο του ρωσικού κράτους», προσθέτοντας: «Δυστυχώς, η Εκκλησία της Ρωσίας συνεχίζει να είναι εργαλείο του κράτους μέχρι σήμερα».

Κατά τον ίδιο, η εισβολή συνδέεται με την ιδεολογία του «Ρωσικού Κόσμου» (Rússkiy Mir), «μια απαρχαιωμένη και παράλογη αυτοκρατορική δοξασία» που επιχειρεί να ταυτίσει τον εκκλησιαστικό χάρτη με το περίγραμμα της Σοβιετικής Ένωσης.

«Αυτός ο πόλεμος δεν είναι μόνο στρατιωτικός, αλλά και πνευματικός: είναι η χρήση της θρησκείας για την επικύρωση της βίας», προειδοποίησε.

Παλαιστινιακό: «Δρόμος ειρήνης για Ισραηλινούς, Παλαιστινίους και Χριστιανούς»

Στο Παλαιστινιακό, ο Οικουμενικός Πατριάρχης αναφέρθηκε τόσο στη Γάζα όσο και στη Δυτική Όχθη. Επισήμανε ότι «είναι ειρωνεία της ιστορίας» το γεγονός ότι οι περιοχές αυτές υπήρξαν επί αιώνες τμήμα της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας με χριστιανική πλειοψηφία, ενώ σήμερα οι Χριστιανοί αποτελούν μικρή μειονότητα.

«Στη Γάζα υπάρχουν λιγότεροι από 1.000 Χριστιανοί και στη Δυτική Όχθη περίπου 20.000», σημείωσε. Εξέφρασε βαθιά ανησυχία για την επιβίωση της χριστιανικής παρουσίας στους Αγίους Τόπους, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να προστατεύσει τις κοινότητες αυτές.

Ο Πατριάρχης ζήτησε κοινή δράση. «Στρέφουμε το βλέμμα μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ, τις αραβικές χώρες, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Ηνωμένα Έθνη για να βρουν έναν δρόμο ειρήνης και ευημερίας… και θα στηρίξουμε μια τέτοια προσπάθεια με κάθε δυνατό τρόπο» τόνισε.

«Ο εθνικισμός διαιρεί – η πίστη ενώνει»

Σε πιο ευρύτερη ανάλυση, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κατήγγειλε τον κακοήθη εθνικισμό ως δύναμη διάλυσης της Εκκλησίας. «Η έμφαση στην εθνική ή εθνοτική κληρονομιά είχε ως αποτέλεσμα τον κατακερματισμό της οικουμενικής μας οικογένειας», είπε, υπενθυμίζοντας την απόφαση της Πανορθοδόξου Συνόδου του 1872 που καταδίκασε τον φυλετισμό.

Τόνισε ότι μόνο η πίστη μπορεί να ενώσει μαζικά πλήθη ανθρώπων πέρα από πολιτικές, φυλετικές ή κοινωνικές διαφορές. «Χωρίς πίστη, δεν έχουμε άγκυρα. Είμαστε ακυβέρνητοι», προειδοποίησε, καταδικάζοντας παράλληλα την «ψηφιακή δημόσια εκτέλεση» της κουλτούρας ακύρωσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Κάλεσμα για επιστροφή στην πίστη

Παράλληλα, εξέφρασε αισιοδοξία λέγοντας πως «μικρές ακτίνες φωτός έχουν αρχίσει να διαπερνούν το σκοτάδι». Αναφέρθηκε στην αύξηση πιστών στις καθολικές, ορθόδοξες και εβραϊκές κοινότητες των ΗΠΑ, αλλά και στο κίνημα γονέων ενάντια στην ανεξέλεγκτη χρήση κινητών στα σχολεία.

Καταλήγοντας, κάλεσε τις νέες γενιές να βρουν νόημα μέσα από την πίστη. «Η αναζήτηση νοήματος είναι θεμελιώδες ανθρώπινο ένστικτο· να μην βρίσκει κανείς νόημα στη ζωή του είναι τραγωδία – μια τραγωδία που μπορεί να αποφευχθεί» τόνισε.

«Είθε ο Θεός να μας ευλογήσει όλους με ακλόνητη πίστη και συνεχή αίσθηση θαυμασμού για το θαύμα της ζωής που μας περιβάλλει» ανέφερε κλείνοντας.

Πηγή: ΚΥΠΕ