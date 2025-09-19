Ο Ιρανός πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη χαρακτήρισε σήμερα "εσπευσμένη, άσκοπη και παράνομη" την ψηφοφορία του Συμβουλίου Ασφαλείας υπέρ της επαναφοράς των κυρώσεων κατά της Τεχεράνης λόγω του πυρηνικού της προγράμματος.

"Το Ιράν δεν αναγνωρίζει καμιά υποχρέωση για να την εφαρμόσει", δήλωσε ο Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, χαρακτηρίζοντας το μέτρο αυτό "πολιτική εξαναγκασμού".

Η πόρτα της διπλωματίας για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν δεν είναι κλειστή, δήλωσε σήμερα ο Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί στους δημοσιογράφους, μετά την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας να μην προχωρήσει στην οριστική άρση των κυρώσεων κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ο πρέσβης είπε ότι ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί θα συναντηθεί με τους Ευρωπαίους ομολόγους του στη Νέα Υόρκη την ερχόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Παράλληλα, το υπουργείο Εξωτερικών στην Τεχεράνη καταδίκασε την κίνηση της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας, (χώρες γνωστές ως Ε3), για την εκ νέου επιβολή των κυρώσεων χαρακτηρίζοντάς την "παράνομη, αδικαιολόγητη και προκλητική" και τονίζοντας ότι υπονομεύει "σοβαρά" τις διπλωματικές διαδικασίες που είναι σε εξέλιξη. Υπογράμμισε ότι επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να απαντήσει κατάλληλα σε οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια.

Τα 15 μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ επέλεξαν νωρίτερα σήμερα να μην άρουν οριστικά τις κυρώσεις κατά της Τεχεράνης, αφότου οι τρεις ευρωπαϊκές χώρες εκκίνησαν μια διαδικασία 30 ημερών τον περασμένο μήνα για την επαναφορά τους, κατηγορώντας την Τεχεράνη ότι δεν τήρησε τη συμφωνία του 2015 με τις παγκόσμιες δυνάμεις που είχε ως στόχο να την εμποδίσει να αναπτύξει πυρηνικά όπλα.

Το Ιράν αρνείται ότι έχει τέτοια πρόθεση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters