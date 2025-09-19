Στη φυλακή οδηγείται 22χρονος για σεξουαλικά αδικήματα κατά δεκάδων παιδιών στη Βρετανία, τα οποία προσέγγιζε μέσω διαδικτύου ενώ προσποιούνταν ότι ήταν 14χρονο αγόρι.

Ο Στιούαρτ Λέιθαμ εξαπάτησε τα παιδιά κάνοντάς τα να πιστέψουν ότι ήταν έφηβος, προκειμένου να αποκτήσει άσεμνες φωτογραφίες τους, με την υπόσχεση ότι θα τους έδινε μετρητά ή δωροκάρτες, σύμφωνα με το Sky News.

Ο 22χρονος από το Γουίγκαν του Μάντσεστερ καταδικάστηκε για 49 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων βιασμός, εκβιασμός, δημιουργία άσεμνων εικόνων και πρόκληση παιδιού να συμμετάσχει σε σεξουαλική δραστηριότητα.

Την Παρασκευή καταδικάστηκε σε 14 χρόνια φυλάκισης, ενώ ένα από τα 41 θύματά του είπε: «Μου πήρες το παιδί που υπήρχε μέσα μου».

Ο Λέιθαμ προσέγγιζε τα παιδιά μέσω Snapchat και καταδικάστηκε για τον βιασμό ενός κοριτσιού 12 ετών. Οι δυο τους είχαν γνωριστεί όταν ο Λέιθαμ ήταν 19 ετών αλλά της είχε πει ψέματα πως ήταν 15.

Χρησιμοποιώντας μια ψεύτικη φωτογραφία, ο 22χρονος προσποιούνταν τον έφηβο και είχε δημοσιεύσει μια αγγελία στην οποία ανέφερε ότι θα έδινε στα κορίτσια μια δωροκάρτα αξίας 200 λιρών αν μπορούσαν να «τον βοηθήσουν» - στέλνοντάς του άσεμνες φωτογραφίες. Αργότερα απειλούσε τα κορίτσια ότι θα δημοσίευε τις φωτογραφίες αν του ζητούσαν να τις διαγράψει. Αρκετά κορίτσια -μερικά μόλις 11 ετών- είχαν επικοινωνήσει μαζί του.

Μιλώντας στο δικαστήριο, δύο κορίτσια που κακοποίησε, περιέγραψαν τον αντίκτυπο που είχαν όσα συνέβησαν στις ζωές τους.

Το πρώτο κορίτσι, που πίστευε ότι είχε σχέση με τον δράστη, άρχισε να κλαίει και είπε ότι ήταν η πρώτη σοβαρή σχέση της - και όταν ανακάλυψε τι είχε κάνει σε άλλα κορίτσια, η καρδιά της ράγισε.

Φίλη του κοριτσιού, την οποία ο Λέιθαμ κακοποίησε, του είπε στο δικαστήριο: «Θέλω να καταλάβεις ότι δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό. Με άλλαξες. Μου στέρησες το παιδί που υπήρχε μέσα μου».

Όταν ο Λέιθαμ συνελήφθη, η αστυνομία βρήκε ένα τηλέφωνο κρυμμένο στο πίσω μέρος μιας ντουλάπας, το οποίο περιείχε χιλιάδες εικόνες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, συμπεριλαμβανομένων Snapchats και βίντεο διάρκειας έως και μιας ώρας.

Η υπόθεση θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο που έχει αντιμετωπίσει η Αστυνομία του Μάντσεστερ (GMP).

Τα θύματα προέρχονταν από όλη τη χώρα, από τη Σκωτία μέχρι το Μπόρνμουθ, αλλά η αστυνομία πιστεύει ότι μπορεί να υπάρχουν και άλλα θύματα στις ΗΠΑ.

Η αστυνομία ενθαρρύνει όσους έχουν πέσει θύματα του Λέιθαμ να επικοινωνήσουν με τις Αρχές.

Με πληροφορίες από Πρώτο Θέμα