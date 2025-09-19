Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν παρουσίασε το 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, μιλώντας για τις μεγαλύτερες επιθέσεις που έχει πραγματοποιήσει κατά της Ουκρανίας. Η ίδια αναφέρθηκε στην έναρξη της ομιλίας της και για τις επιθέσεις που έπληξαν το γραφείο της ΕΕ στο Κίεβο, καθώς και τις παραβιάσεις από ρωσικά dornes «του εναέριου χώρου της Ένωσής μας, τόσο στην Πολωνία όσο και στη Ρουμανία», όπως είπε.

Οι κυρώσεις περιλαμβάνουν τρεις τομείς: Αρχικά, τον τομέα της ενέργειας. Απαγόρευση στις εισαγωγές ρωσικού LNG (υγροποιημένου φυσικού αερίου) στις ευρωπαϊκές αγορές. Επιπλέον, μείωση στο ανώτατο όριο τιμής για το ρωσικό αργό πετρέλαιο στα 47,60 δολάρια. Επιβολή κυρώσεων σε 118 επιπλέον πλοία του λεγόμενου «σκιώδους στόλου». Συνολικά, πάνω από 560 πλοία βρίσκονται πλέον στη λίστα κυρώσεων της ΕΕ. «Οι μεγάλες εταιρείες εμπορίας ενέργειας, Rosneft και Gazprom Neft, τίθενται πλέον υπό πλήρη απαγόρευση συναλλαγών, ενώ άλλες εταιρείες θα υπαχθούν σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων». «Τώρα στοχεύουμε εκείνους που τροφοδοτούν τον πόλεμο της Ρωσίας αγοράζοντας πετρέλαιο κατά παράβαση των κυρώσεων. Στοχεύουμε διυλιστήρια, εμπόρους πετρελαίου, εταιρείες σε τρίτες χώρες, περιλαμβανομένης της Κίνας» δήλωσε η Πρόεδρος.

Δεύτερος κλάδος, οικονομικά «παραθυράκια» που χρησιμοποιεί η Ρωσία για να παρακάμψει τις κυρώσεις. «Επιβάλλουμε απαγόρευση συναλλαγών σε επιπλέον ρωσικές τράπεζες, αλλά και σε τράπεζες τρίτων χωρών». «Για πρώτη φορά, τα περιοριστικά μέτρα μας θα επεκταθούν και σε πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων, απαγορεύοντας τις συναλλαγές με αυτά. Καταχωρούμε τράπεζες του εξωτερικού που σχετίζονται με τα εναλλακτικά ρωσικά συστήματα πληρωμών και περιορίζουμε τις συναλλαγές με οντότητες που βρίσκονται σε ειδικές οικονομικές ζώνες».

Τρίτος άξονας των κυρώσεων, οι νέοι, άμεσοι περιορισμοί εξαγωγών σε είδη και τεχνολογίες πολέμου. «Καταχωρούμε 45 εταιρείες στη Ρωσία και σε τρίτες χώρες. Αυτές οι εταιρείες παρείχαν άμεση ή έμμεση υποστήριξη στο ρωσικό στρατιωτικο-βιομηχανικό σύμπλεγμα».

«Οι κυρώσεις μας επηρεάζουν σοβαρά την ρωσική οικονομία. Το επιτόκιο βρίσκεται στο 17%. Ο πληθωρισμός παραμένει υψηλός. Η πρόσβαση της Ρωσίας σε κεφάλαια και έσοδα μειώνεται σταθερά», δηλώνει η φον ντερ Λάιεν και μίλησε για ένα σχέδιο πάνω στο οποίο εργάζεται η Επιτροπή. «Με τα μετρητά που συνδέονται με αυτά τα περιουσιακά στοιχεία, μπορούμε να χορηγήσουμε στην Ουκρανία ένα δάνειο αποζημίωσης. Τα ίδια τα περιουσιακά στοιχεία δεν θα θιγούν και ο κίνδυνος θα πρέπει να καλυφθεί συλλογικά. Η Ουκρανία θα αποπληρώσει το δάνειο μόνο όταν η Ρωσία πληρώσει τις αποζημιώσεις. Θα παρουσιάσουμε την πρόταση σύντομα», κατέληξε η Πρόεδρο της Κομισιόν.

Η Επιτροπή προτείνει να μετατεθεί νωρίτερα η απαγόρευση εισαγωγής ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου, ως το τέλος του 2026, στο πλαίσιο του 19ου πακέτου κυρώσεων

Ένα χρόνο νωρίτερα, έως το τέλος του 2026, μεταθέτει η Επιτροπή την απαγόρευση εισαγωγής ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου σε χώρες της ΕΕ, σύμφωνα με την πρότασή της για το 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας που παρουσίασε σήμερα.

«Στόχος μας είναι να επιταχύνουμε τη σταδιακή κατάργηση του ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου έως την 1η Ιανουαρίου 2027», τονίζει η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ, Κάγια Κάλας, με δήλωσή της μέσω του «Χ», επισημαίνοντας ότι «τα μετρητά από τις πωλήσειες ενέργειας διατηρούν τον πόλεμο της Ρωσίας». «Δεν θα σταματήσουμε να ασκούμε πίεση στη Ρωσία μέχρι να τερματίσει τον πόλεμό της», προσθέτει.

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούνιο του 2025 η Επιτροπή είχε παρουσιάσει νομοθετική πρόταση για σταδιακή κατάργηση ως το τέλος του 2027, των ρωσικών ορυκτών καυσίμων, (αργό πετρέλαιο και πυρηνικά) και κυρίως από το ρωσικό φυσικό αέριο (αγωγών και LNG), στο πλαίσιο του σχεδίου, REPowerEU.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε προ ημερών με τον Αμερικανό Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, είχε προαναγγείλει, μέσω του «Χ», ότι «η Επιτροπή θα προτείνει την επιτάχυνση της σταδιακής κατάργησης των ρωσικών εισαγωγών ορυκτών καυσίμων». Όπως είχε πει, με τον Αμερικανό Πρόεδρο συζήτησαν για «κοινές προσπάθειες» για την αύξηση της οικονομικής πίεσης στη Ρωσία μέσω πρόσθετων μέτρων τα οποία μεταξύ άλλων θα στοχεύουν στην ενέργεια και συγκεκριμένα στα έσοδα της Ρωσίας από τα ορυκτά καύσιμα. Για να βάλει νέες κυρώσεις στη Ρωσία, ο Ντ. Τραμπ έχει ζητήσει από τους Ευρωπαίους συμμάχους του να σταματήσουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο και να αυξήσουν τους δασμούς στα κινεζικά προϊόντα.

Πηγή: ΑΠΕ- ΜΠΕ