Στο λιμάνι Λεμεσού αναμένεται να καταπλεύσει, την ερχόμενη Κυριακή, η φρεγάτα «Τρικάντ» του Ινδικού Πολεμικού Ναυτικού, στο πλαίσιο της αμυντικής συνεργασίας των δυο χωρών, αλλά και ως συνέχεια των συμφωνιών κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Ινδού Πρωθυπουργού στο νησί.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση της Υπάτης Αρμοστείας της Ινδίας, η παρουσία της υπερσύγχρονης φρεγάτας κατευθυνόμενων πυραύλων, κλάσης Talwar, από τις 21 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 24 Σεπτεμβρίου, στο λιμάνι Λεμεσού, αποτελεί «ένα σημαντικό βήμα προς την εμβάθυνση της διμερούς αμυντικής συνεργασίας».

Ο ελλιμενισμός του INS «Trikand», προστίθεται, αποτελεί συνέχεια της συμφωνίας που επιτεύχθηκε μεταξύ των ηγετών της Ινδίας και της Κύπρου κατά τη διάρκεια της ιστορικής επίσκεψης του Πρωθυπουργού της Ινδίας, Narendra Modi, στην Κύπρο, από τις 15 έως τις 16 Ιουνίου 2025.

«Η Κοινή Δήλωση για την Εφαρμογή της Περιεκτικής Εταιρικής Σχέσης, στις 16 Ιουνίου 2025, σκιαγραφεί ένα μακρόπνοο Σχέδιο Δράσης 2025-29, με έμφαση στην ενισχυμένη αμυντική βιομηχανική συνεργασία, την κοινή ναυτική εκπαίδευση και τη φιλοξενία ινδικών ναυτικών πλοίων σε κυπριακά λιμάνια», συμπληρώνει η ανακοίνωση.

Αναφέρει δε πως, κατά τη διάρκεια του ελλιμενισμού, το INS «Trikand» θα συμμετάσχει σε επαγγελματικές και διπλωματικές δραστηριότητες για την ενίσχυση των ναυτικών δεσμών, οι οποίες περιλαμβάνουν εθιμοτυπική επίσκεψη στον Διοικητή του Κυπριακού Ναυτικού, Αρχιπλοίαρχο Μηνά Σολομωνίδη, δεξίωση που θα παραθέσει επί του πλοίου ο Ύπατος Αρμοστής της Ινδίας, Shri Manish και ο πλοίαρχος Sachin Kulkarni, ως επίσης και μια εκδήλωση γιόγκα.

Το INS «Trikand» θα είναι επίσης ανοιχτό για το ευρύ κοινό στις 23 Σεπτεμβρίου 2025 από τις 10 π.μ. έως τις 5 μ.μ, ενώ στις 24 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιήσει κοινή άσκηση ναυτικής συνεργασίας (PASSEX) με το Κυπριακό Ναυτικό.

Σε δήλωση του, ο Ύπατος Αρμοστής της Ινδίας ανέφερε πως «η Ινδία και η Κύπρος ενώνονται από τη δέσμευσή τους στις δημοκρατικές αξίες, τη θαλάσσια ασφάλεια και την οικονομική ανάπτυξη», και πρόσθεσε ότι η άφιξη του INS «Trikand», μετά την ιστορική επίσκεψη του Πρωθυπουργού Μόντι και την Κοινή Διακήρυξη, «συμβολίζει τη διαρκή φιλία μας και τις συναρπαστικές προοπτικές για διμερείς αμυντικούς δεσμούς».