Η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας θα εργαστεί για την επίλυση των ζητημάτων που αντιμετωπίζουν Νοτιοκορεάτες εργαζόμενοι με τις θεωρήσεις εισόδου (βίζα) στις ΗΠΑ προτού προχωρήσει με τη δέσμη επενδύσεων ύψους 350 δισεκατομμυρίων δολαρίων που αποτελεί μέρος διμερούς εμπορικής συμφωνίας, δήλωσε σήμερα ο Νοτιοκορεάτης υπουργός Εξωτερικών Τσο Χιουν.

Τα σχόλιά του ακολουθούν πρόσφατη επιδρομή της αμερικανικής υπηρεσίας για τη μετανάστευση που είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη εκατοντάδων Νοτιοκορεατών εργαζομένων σε υπό κατασκευή εργοστάσιο μπαταριών της αυτοκινητοβιομηχανίας Hyundai Motor στην πολιτεία των ΗΠΑ Τζόρτζια.

Οι περισσότεροι από τους εργαζόμενους αυτούς επέστρεψαν στη Νότια Κορέα την περασμένη εβδομάδα, αλλά ύστερα από αυτό εταιρείες ζήτησαν τη δημιουργία μιας νέας κατηγορίας θεωρήσεων εισόδου για να διευκολυνθούν ειδικευμένοι Νοτιοκορεάτες εργαζόμενοι να βοηθήσουν στο στήσιμο νέων εργοστασίων και στην εκπαίδευση Αμερικανών εργαζομένων.

Ωστόσο, η πολιτική για τις θεωρήσεις εισόδου δεν συνιστά «προϋπόθεση» για να γίνουν οι επενδύσεις σε στρατηγικής σημασίας βιομηχανίες στις ΗΠΑ, πρόσθεσε ο Τσο σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σήμερα στη Σεούλ.

Αναφερόμενος στο μεταξύ στην Κίνα, ο Νοτιοκορεάτης υπουργός Εξωτερικών πρόσθεσε ότι αναμένει πως ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ θα παραστεί στη σύνοδο κορυφής του φόρουμ Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), την οποία θα φιλοξενήσει η Νότια Κορέα στα τέλη Οκτωβρίου.

Ο Τσο, ο οποίος επέστρεψε από ταξίδι στο Πεκίνο όπου είχε συνομιλίες με τον Κινέζο ομόλογό του Ουάνγκ Γι αυτήν την εβδομάδα, δήλωσε επίσης ότι μετέφερε το μήνυμα πως η Νότια Κορέα προτίθεται να συζητήσει την πολιτιστική συνεργασία με την Κίνα κατά τις συναντήσεις που θα γίνουν στο πλαίσιο του φόρουμ.

Η Κίνα διατηρεί περιορισμούς στην εισαγωγή κορεατικού ψυχαγωγικού περιεχομένου, όπως η K-pop, για σχεδόν μια δεκαετία διαμαρτυρόμενη για την εγκατάσταση αντιπυραυλικής ασπίδας υπό τις ΗΠΑ στη Νότια Κορέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ