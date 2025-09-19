Η Τουρκία εξέδωσε 2 νέες Navtex σήμερα για ασκήσεις με πυρά στο Αιγαίο στις 22-23 Σεπτεμβρίου, ημερομηνίες κατά τις οποίες Μητσοτάκης και Ερντογάν έχουν προγραμματίσει να συναντηθούν στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με τον τουρκικό Τύπο, οι δύο νέες NAVTEX συνιστούν απάντηση στη μεγάλη διακλαδική άσκηση που πραγματοποίησε η Ελλάδα στις 17 Σεπτεμβρίου.

Την ίδια ημέρα, η Άγκυρα είχε εκδώσει ξεχωριστή NAVTEX, με την οποία ζητούσε τη μη διεξαγωγή της ελληνικής άσκησης σε νησιά που –όπως υποστηρίζει επικαλούμενη διεθνείς συνθήκες– διαθέτουν αποστρατικοποιημένο καθεστώς.

