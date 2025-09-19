Ένας φίλαθλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει σχεδόν έναν χρόνο να κουρευτεί, καθώς υποσχέθηκε να μην κόψει τα μαλλιά του μέχρι η ομάδα του να πετύχει πέντε συνεχόμενες νίκες.

Ο Φρανκ Άιλετ, που κατάγεται από την Οξφόρδη αλλά ζει πλέον στην Ισπανία, άρχισε να αφήνει τα μαλλιά του σε «στυλ άφρο» τον Οκτώβριο του περασμένου έτους, θέλοντας να «προσφέρει λίγη δόση χιούμορ» στους υπόλοιπους φιλάθλους μετά το δύσκολο ξεκίνημα της σεζόν.

Όπως είπε, η πρόκληση, την οποία καταγράφει στο Instagram όπου έχει πάνω από 330.000 ακόλουθους, κράτησε «πολύ περισσότερο απ’ όσο περίμενε». «Ήταν ένα τρελό ταξίδι – ποτέ δεν φανταζόμουν ότι τα μαλλιά μου, ή η απήχησή μου, θα γίνονταν τόσο μεγάλα», σημείωσε.





Ο πιστός οπαδός της Γιουνάιτεντ αποκάλυψε ότι η μοναδική φορά που πλησίασε να κουρευτεί ήταν τον Ιανουάριο, όταν η ομάδα πέτυχε τρεις σερί νίκες, αλλά τα όνειρά του διαλύθηκαν με την ήττα από την Κρίσταλ Πάλας στις αρχές Φεβρουαρίου.

Μιλώντας στο BBC Radio Manchester, τόνισε ότι από τα τέλη Νοεμβρίου η ομάδα έχει «μια σειρά από σχετικά βατά παιχνίδια» και εξέφρασε την ελπίδα ότι «μέχρι το τέλος του χρόνου ίσως καταφέρει να κουρευτεί».

«Το τέλειο φινάλε θα ήταν να με κουρέψει κάποιος από τους παίκτες στο Όλντ Τράφορντ», είπε χαρακτηριστικά.



