Η Ισπανία εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να μποϊκοτάρει το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου του 2026 σε περίπτωση που το Ισραήλ εξασφαλίσει την πρόκρισή του. Η κίνηση αυτή έρχεται λίγες ημέρες μετά το πόρισμα επιτροπής έρευνας του ΟΗΕ, το οποίο ανέφερε ότι υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις για γενοκτονία των Παλαιστινίων στη Γάζα από το Ισραήλ.

Ο εκπρόσωπος του Σοσιαλιστικού Κόμματος, Πάτσι Λόπες, δήλωσε ότι η ισπανική κυβέρνηση «θα αξιολογήσει την κατάσταση την κατάλληλη στιγμή», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης της εθνικής ομάδας από το κορυφαίο ποδοσφαιρικό τουρνουά. «Δεν μπορούμε και δεν θα παραμείνουμε σιωπηλοί», τόνισε χαρακτηριστικά.

Το Ισραήλ, που δεν έχει αγωνιστεί σε Μουντιάλ από το 1970, βρίσκεται στην τρίτη θέση του προκριματικού ομίλου, ισόβαθμο με την Ιταλία αλλά με ένα παιχνίδι περισσότερο. Η διευρυμένη μορφή της διοργάνωσης με 48 ομάδες του δίνει μια ρεαλιστική πιθανότητα πρόκρισης. Τα επόμενα καθοριστικά ματς είναι εκτός έδρας με τη Νορβηγία (11 Οκτωβρίου) και την Ιταλία (14 Οκτωβρίου).

Η στάση της Ισπανίας εντάσσεται σε μια ευρύτερη πολιτιστική και αθλητική αποστασιοποίηση από το Ισραήλ. Πρόσφατα η χώρα είχε απειλήσει με αποχώρηση από τη Eurovision, ενώ ο ποδηλατικός γύρος «Vuelta a España» σημαδεύτηκε από διαδηλώσεις υπέρ της Παλαιστίνης κατά της συμμετοχής της ομάδας Israel-Premier Tech.

Το μεγάλο ερώτημα παραμένει ποια θα είναι η στάση της FIFA. Η παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία τηρεί συνήθως αυστηρή γραμμή απέναντι σε πολιτικές παρεμβάσεις, και μια ενδεχόμενη απειλή αποβολής της Ισπανίας από το Μουντιάλ θα δημιουργούσε τεράστια αθλητική και πολιτική ένταση.