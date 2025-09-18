Με αφορμή την ακύρωση της εκπομπής «Jimmy Kimmel Live» από το ABC και το τέλος της εκπομπής «The Late Show with Stephen Colbert» από το CBS που είχε προηγηθεί, η Ένωση Γερμανών Δημοσιογράφων (DJV) και η Γερμανική Ένωση Δημοσιογράφων (dju) επικρίνουν την κυβέρνηση των ΗΠΑ και καλούν τα αμερικανικά ΜΜΕ να στηρίζουν τους δημοσιογράφους τους.

«Παρατηρούμε μια καλπάζουσα διάβρωση της ελευθερίας του Τύπου και της ελευθερίας της έκφρασης στις ΗΠΑ», δήλωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Μίκα Μπόιστερ και πρόσθεσε ότι «το γεγονός ότι ο (Ντόναλντ) Τραμπ και η ακολουθία του στο MAGA εξαπολύουν πυρά εναντίον των επαγγελματιών των μέσων ενημέρωσης θυμίζει συμπεριφορά αυταρχικών ηγεμόνων». Σε αυτήν την κατάσταση, τόνισε, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται την αμέριστη στήριξη των ραδιοτηλεοπτικών φορέων και των εφημερίδων τους. «Το ABC και το CBS βρίσκονται σε πλάνη. Η προκαταβολική εκδούλευσή τους προς τον Τραμπ δεν θα τους φέρει ησυχία, αλλά θα οδηγήσει σε περαιτέρω πίεση».

Σύμφωνα με τον κ. Μπόιστερ, μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ στις ΗΠΑ αυξάνονται και στη Γερμανία οι μαζικές επιθέσεις εναντίον επικριτικών δημοσιογράφων. «Εδώ, η πίεση δεν ασκείται από την κυβέρνηση, αλλά από δεξιούς λαϊκιστές και φανατικούς μισαλλόδοξους των μέσων ενημέρωσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», σημείωσε ο πρόεδρος της DJV και αναφέρθηκε σε σχόλια μίσους και απειλές θανάτου που κατακλύζουν τον λογαριασμό της παρουσιάστριας του ZDF Ντούνια Χαγιάλι, λόγω της επικριτικής παρουσίασής της για την υπόθεση Κερκ. «Αποτελεί προειδοποιητικό σήμα για τον δημοκρατικό διάλογο (…) Αυτό δεν πρέπει να γίνει ο κανόνας. Δεν πρέπει να επιτραπεί στους haters να κυριαρχήσουν στο κοινωνικό mainstream», είπε χαρακτηριστικά ο Μίκα Μπόιστερ.

Στο ίδιο πνεύμα, η Γερμανική Ένωση Δημοσιογράφων (dju) στη συνδικαλιστική οργάνωση Ver.di εξέφρασε επίσης την ανησυχία της για τους αυξανόμενους περιορισμούς στα ΜΜΕ και στην ελευθερία του Τύπου στις ΗΠΑ: «Παρατηρούμε με μεγάλη ανησυχία ότι οι δημοσιογράφοι και οι επαγγελματίες των ΜΜΕ στις ΗΠΑ δέχονται ολοένα και συχνότερες πιέσεις», δήλωσε ο συμπρόεδρος της dju Λαρς Χάνσεν. «Όταν ακόμη και μια βραδινή εκπομπή όπως του Τζίμι Κίμελ ακυρώνεται έπειτα από επικριτικά σχόλια για τον δεξιό ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, φαίνεται πόσο εκτεταμένη είναι ήδη αυτή η εξέλιξη. Αυτό που κάποτε φαινόταν αδιανόητο στις ΗΠΑ, είναι πλέον πραγματικότητα», υπογράμμισε ο κ. Χάνσεν.

Η dju τονίζει ακόμη την άνευ όρων αλληλεγγύη της σε όλους τους δημοσιογράφους που επηρεάζονται και αναφέρει ενδεικτικά την περίπτωση του ανταποκριτή του ZDF στην Ουάσιγκτον Έλμαρ Τεβέσεν, τον οποίο ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στο Βερολίνο και στενός πολιτικός φίλος του αμερικανού προέδρου χαρακτήρισε «ακροαριστερό υποκινητή βίας» ζητώντας την ακύρωση της βίζας του. «Εάν οι διεθνείς ανταποκριτές εμποδίζονται στο έργο τους, αυτό απειλεί την δημοσιογραφική πολυφωνία. Η κριτική δημοσιογραφία δυσφημείται ολοένα και περισσότερο από τμήματα της κυβέρνησης Τραμπ ως αριστερός ακτιβισμός και δεν αναγνωρίζεται πλέον ως νόμιμο συστατικό μιας δημοκρατίας. Η ποικιλομορφία των απόψεων είναι απαραίτητη. Ακόμη και οι δυσάρεστες φωνές πρέπει να ακούγονται. Οι ΗΠΑ πάντα θεωρούσαν τον εαυτό τους προπύργιο της δημοκρατίας και της ελευθερίας του λόγου. Αυτό καθιστά ακόμη πιο σημαντικό να αντιταχθούμε αποφασιστικά σε τέτοιους περιορισμούς», τόνισε ο κ. Χάνσεν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ