Το Συμβούλιο των υπουργών Περιβάλλοντος της ΕΕ ενέκρινε το βράδυ της Πέμπτης και μετά από μακρά συνεδρίαση τη δήλωση προθέσεων για την υποβολή των Εθνικά Καθορισμένων Σχεδίων (NDCs) της ΕΕ και των κρατών μελών της στο Πλαίσιο Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC), ενόψει της Διάσκεψης COP30 για το Κλίμα.

Η δήλωση δεν αποτελεί την επίσημη NDC της ΕΕ, ωστόσο επιβεβαιώνει την πρόθεση της Ένωσης να υποβάλει το μετα-2030 NDC της πριν από την COP30, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Συμφωνίας των Παρισίων.

Ο αρμόδιος υπουργός Κλίματος, Ενέργειας και Κοινωνικής Ωφέλειας της προεδρεύουσας του Συμβουλίου Δανίας, Λαρς Άαγαρντ, δήλωσε πως «και τα 27 κράτη μέλη ενώνουν τις δυνάμεις τους για να στηρίξουν τη δήλωση προθέσεων της ΕΕ για το NDC», επισημαίνοντας ότι η ΕΕ παραμένει ενωμένη ενόψει της παρουσίας στον ΟΗΕ.

Ο αρμόδιος Επίτροπος Κλίματος, Μηδενικού Ισοζυγίου Εκπομπών και Καθαρής Ανάπτυξης, Βόπκε Χούκστρα, δήλωσε μετά το πέρας του Συμβουλίου ότι όλο και περισσότερα κράτη μέλη διατυπώνον σύμφωνη άποψη. «Η σημερινή μας συνάντηση ήταν πολύ καρποφόρα και έχουμε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα μας παράσχει καθοδήγηση».

Για την επίτευξη της συμφωνίας, ο Δανός υπουργός Άαγαρντ, από κοινού με τον Επίτροπο, εξήγγειλαν νέο Συμβούλιο υπουργών Περιβάλλοντος, μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου, αλλά σε κάθε περίπτωση πριν την COP30 του Νοεμβρίου, ώστε να οριστικοποιηθεί το NDC, σε αρμονία με τη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Κλιματικό Νόμο και τον στόχο για το 2040. «Χρειαζόμαστε ένα περιβαλλοντικό συμβούλιο αμέσως μετά τη Σύνοδο και σίγουρα πριν από την COP30», πρόσθεσε ο Χούκστρα. «Η πολιτική είναι ένας συνδυασμός μιας διαδικασίας περιεχομένου και επικοινωνίας».

Τα κύρια σημεία της δήλωσης αναφέρουν τη δέσμευση των 27, 10 έτη μετά τη Συμφωνία των Παρισίων στους στόχους της Συμφωνίας, ιδίως στον περιορισμό της αύξησης της παγκόσμιας θερμοκρασίας στους 1,5°C σε σχέση με τα προ-βιομηχανικά επίπεδα. Επισημαίνεται στη δήλωση ότι «η ΕΕ βρίσκεται σε καλό δρόμο για την επίτευξη του στόχου μείωσης των εκπομπών κατά 55% έως το 2030». Ακόμη υπογραμμίζει ότι το NDC των 27 πρέπει να αντανακλά πρόοδο σε σχέση με προηγούμενες δεσμεύσεις. Πιο συγκεκριμένα, στους στόχους για το 2035, η ΕΕ προτίθεται να υποβάλει το NDC μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και πριν από την COP30, με ενδεικτικό στόχο για το 2035 μεταξύ 66,25% και 72,5% μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε σχέση με τα επίπεδα του 1990.

Η δήλωση προθέσεων θα είναι και η βασική θέση της ΕΕ στην επερχόμενη Κλιματική Σύνοδο Κορυφής του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, που θα πραγματοποιηθεί στις 24 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Πηγή: ΚΥΠΕ