Ο Ντόναλντ Τραμπ ο νεότερος, ο μεγαλύτερος γιος του Αμερικανού προέδρου, συναντήθηκε με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στην Κωνσταντινούπολη την περασμένη εβδομάδα κατά τη διάρκεια μιας αιφνιδιαστικής επίσκεψης, σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στο Middle East Eye. Η επίσκεψη αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά από τον Οζγκιούρ Οζέλ, πρόεδρο του CHP, ο οποίος έκανε λόγο για «μυστικές διαπραγματεύσεις» για τη Γάζα.

Οι καταγγελίες της αντιπολίτευσης

Ο Οζέλ κατηγόρησε τον Ερντογάν ότι χρησιμοποιεί το παλαιστινιακό ζήτημα ως προπέτασμα καπνού για σκοτεινές συνδιαλλαγές.

«Το πρωτόκολλο τον χαρακτήριζε “επιχειρηματία”, αλλά δεν ανέφεραν το όνομά του κατά τη διάρκεια της επίσκεψης», είπε, προσθέτοντας: «Ενώ η Παλαιστίνη αιμορραγεί, κάνουν δουλειές με τον γιο του Τραμπ μέσω εταιρειών λόμπινγκ».

Και συνέχισε: «Σχετικά με το παλαιστινιακό ζήτημα, ο Ερντογάν προσποιείται ότι επικρίνει τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, αλλά δεν λέει λέξη εναντίον του πραγματικού προστάτη του θέματος, του Τραμπ».

Η διάψευση του προεδρικού περιβάλλοντος

Μια τουρκική πηγή κοντά στον Ερντογάν δήλωσε στη DW ότι η συνάντηση πράγματι έγινε, αλλά ήταν μία «επίσκεψη ευγενείας». Όπως τόνισε, δεν υπήρξε επίσημη συζήτηση για τη Γάζα ή άλλα ζητήματα, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς του Οζέλ.

Το βάρος της επιρροής του Τραμπ του νεότερου

Αν και δεν κατέχει επίσημο αξίωμα, ο Τραμπ τζούνιορ θεωρείται ισχυρός στον Λευκό Οίκο και υπηρετεί ως αντιπρόεδρος του Οργανισμού Τραμπ. Έφτασε στην Τουρκία με ομάδα επιχειρηματιών, ενώ δεν είναι άγνωστος στη χώρα, καθώς το 2016 είχε επισκεφθεί την Κωνσταντινούπολη για να δει από κοντά το έργο των Πύργων Τραμπ.

Η πραγματική στόχευση της Άγκυρας

Σύμφωνα με το Middle East Eye, ο Ερντογάν διατηρεί καλή σχέση με τον οργανισμό Τραμπ και επιδιώκει συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στην ατζέντα βρίσκονται τα μαχητικά F-16, το ζήτημα των Κούρδων στη Συρία, οι πιθανές οδοί για επανένταξη στο πρόγραμμα F-35 και οι εντάσεις με το Ισραήλ.