Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν σήμερα πως ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος που εκτοξεύτηκε «εξ ανατολών» συνετρίβη στην πόλη Εϊλάτ, λίγη ώρα αφότου ήχησαν σειρήνες συναγερμού στην περιοχή.

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για επίθεση των Χούθι από την Υεμένη, ενώ μεταδίδουν βίντεο από κάμερα ασφαλείας ξενοδοχείου που κατέγραψε τη στιγμή της συντριβής του drone στον περίβολο του κτιρίου. Δεν αναφέρθηκαν θύματα, παρά μόνο ζημιές περιορισμένης έκτασης.

Από τις 18 Μαρτίου, όταν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις άρχισαν ξανά επιθέσεις εναντίον της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, οι Χούθι έχουν εκτοξεύσει από την Υεμένη περισσότερους από 80 βαλλιστικούς πυραύλους και περίπου 40 μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του Ισραήλ.

Eyewitnesses report a drone impact in Eilat. https://t.co/aURJJoma23 pic.twitter.com/5SHLNWpP5N — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) September 18, 2025

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ