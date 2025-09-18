Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσική κατευθυνόμενη βόμβα στην πόλη Κοστιαντινίβκα, στην ανατολική Ουκρανία, κοντά στη γραμμή του μετώπου, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Εθνική Αστυνομία.

Η αστυνομία ανέφερε σε ανακοίνωσή της στο Telegram ότι το πλήγμα έγινε γύρω στις 10 πμ (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο γυναίκες και τρεις άνδρες και να προκληθούν ζημιές σε τέσσερις πολυκατοικίες.

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν πλησιάσει την πόλη σε απόσταση περίπου 8-10 χιλιομέτρων, σύμφωνα με τον ιστότοπο DeepState, που καταγράφει τις εξελίξεις στο πεδίο της μάχης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ