Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε σήμερα ότι συζήτησε με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ τρόπους για να αυξηθεί η υποστήριξη στην άμυνα της Ουκρανίας και η πίεση στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για να συμφωνήσει σε μια ειρηνευτική συμφωνία.

"Συζητήσαμε σήμερα πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τις άμυνές μας, περισσότερη υποστήριξη στην Ουκρανία και να εντείνουμε αποφασιστικά την πίεση στον Πούτιν για να τον πείσουμε να συμφωνήσει σε μια ειρηνευτική συμφωνία που θα έχει διάρκεια", δήλωσε ο Στάρμερ στους δημοσιογράφους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ