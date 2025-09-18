Πέντε χώρες της ΕΕ θα πραγματοποιήσουν εκδήλωση εκπαιδευτικών πτήσεων με την κωδική ονομασία European Spartan Exercise 2025 (ESE 25) στα στρατιωτικά αεροδρόμια Bezmer και Cheshnegirovo στη Νότια Βουλγαρία, ξεκινώντας στις 23 Σεπτεμβρίου.

Μονάδες της Πολεμικής Αεροπορίας από την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Λιθουανία, την Ισπανία και τη Βουλγαρία θα εκτελέσουν αποστολές βάσει συμφωνίας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ που χειρίζονται αεροσκάφη C-27J, δήλωσε την Πέμπτη το γραφείο Τύπου της Αεροπορικής Βάσης Bezmer. Οι χειριστές του Casa C-295 θα συμμετάσχουν επίσης για πρώτη φορά.

Στόχος, όπως αναφέρεται, είναι η βελτίωση της διαλειτουργικότητας και η βελτιστοποίηση των πόρων. Οι συμμετέχοντες θα εξασκηθούν σε προσεγγίσεις προσγείωσης, χαμηλές πτήσεις, προσγείωση στρατευμάτων και φορτίου και εναέρια ιατρική απομάκρυνση.

Η Βουλγαρική Πολεμική Αεροπορία φιλοξένησε μια άσκηση European Spartan το 2022. Σε αυτήν συμμετείχαν τέσσερα στρατιωτικά μεταγωγικά αεροσκάφη C-27J με πληρώματα από την Ιταλία, τη Λιθουανία, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία.

