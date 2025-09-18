Η αποκάλυψη της.

Η Priscilla Presley, μίλησε ανοιχτά για τον θάνατο της κόρης της, Lisa Marie Presley, τον Ιανουάριο του 2023, περιγράφοντάς τον ως τη “δεύτερη πιο θλιβερή ημέρα της ζωής της” μετά την απώλεια του Έlvis.

Η τελευταία φορά που η Priscilla Presley βρέθηκε με την κόρη της ήταν στις Χρυσές Σφαίρες, τον Ιανουάριο του 2023, όπου παρευρέθηκαν για την ταινία Elvis. Μετά το τέλος της βραδιάς, η Lisa αισθάνθηκε έντονο πόνο στο στομάχι και αποφάσισε να επιστρέψει στο σπίτι.

Δύο ημέρες αργότερα, στις 12 Ιανουαρίου 2023, η Lisa Marie κατέρρευσε στην οικία της. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου η μητέρα της έσπευσε να τη συναντήσει. Όπως αποκάλυψε η Priscilla, μόλις μπήκε στο δωμάτιο κατάλαβε ότι η κόρη της είχε ήδη “φύγει”.

