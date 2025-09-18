Η Ιταλία έγινε η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εγκρίνει έναν ολοκληρωμένο νόμο για τη ρύθμιση της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), θεσπίζοντας ακόμη και ποινές φυλάκισης για την επιβλαβή χρήση της τεχνολογίας, όπως η δημιουργία deepfakes, αλλά και περιορισμούς στην πρόσβαση ανηλίκων.

Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι χαρακτήρισε τη νομοθεσία, η οποία ευθυγραμμίζεται με τον ευρωπαϊκό AI Act, ως αποφασιστικό βήμα που θα επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται η AI σε όλη τη χώρα. Στόχος είναι η προώθηση μιας «ανθρωποκεντρικής, διαφανούς και ασφαλούς χρήσης», με έμφαση στην καινοτομία, την κυβερνοασφάλεια και την προστασία της ιδιωτικότητας.

Ο νόμος προβλέπει ποινές φυλάκισης από ένα έως πέντε έτη για παράνομη διάδοση περιεχομένου που έχει παραχθεί ή αλλοιωθεί από AI, εφόσον προκαλεί βλάβη, ενώ επιβάλλει αυστηρότερες ποινές για εγκλήματα όπως η απάτη και η κλοπή ταυτότητας. Ενισχύονται επίσης οι κανόνες διαφάνειας και ανθρώπινης εποπτείας στη χρήση της AI σε χώρους εργασίας, αλλά και σε κρίσιμους τομείς όπως η υγεία, η εκπαίδευση, η δικαιοσύνη και ο αθλητισμός.

Ιδιαίτερη πρόνοια λαμβάνεται για τους ανήλικους: παιδιά κάτω των 14 ετών θα χρειάζονται τη συγκατάθεση των γονέων τους για να έχουν πρόσβαση σε συστήματα AI.

Στο πεδίο των πνευματικών δικαιωμάτων, η νομοθεσία ορίζει ότι έργα που δημιουργούνται με τη βοήθεια της AI μπορούν να προστατεύονται μόνο αν υπάρχει πραγματική ανθρώπινη πνευματική συμβολή. Επιπλέον, η εξόρυξη δεδομένων και κειμένων με τη χρήση AI επιτρέπεται αποκλειστικά σε μη προστατευμένο περιεχόμενο ή για επιστημονική έρευνα από εξουσιοδοτημένα ιδρύματα.

Η εφαρμογή του νόμου θα εποπτεύεται από την Υπηρεσία Ψηφιακής Ιταλίας και την Εθνική Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας, ενώ για τη στήριξη επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην AI, την κυβερνοασφάλεια και τις τηλεπικοινωνίες εγκρίθηκε χρηματοδότηση έως 1 δισ. ευρώ από κρατικό επενδυτικό ταμείο.

Η πρωθυπουργός Μελόνι, αναφερόμενη στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την είχε χαρακτηρίσει «τη μεγαλύτερη επανάσταση της εποχής μας», τονίζοντας ότι μπορεί να αξιοποιηθεί στο έπακρο μόνο αν αναπτυχθεί «εντός ενός ηθικού πλαισίου που επικεντρώνεται στον άνθρωπο και τα δικαιώματά του».