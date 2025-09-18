Ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) προειδοποίησε σήμερα για τη μεγάλη επίθεση του ισραηλινού στρατού στο βόρειο τμήμα της Γάζας, δηλώνοντας ότι τα νοσοκομεία είναι «στο χείλος της κατάρρευσης».

«Οι τραυματίες και οι άνθρωποι με αναπηρία δεν μπορούν να μετακινηθούν σε ασφαλές σημείο, κάτι που θέτει τη ζωή τους σε σοβαρό κίνδυνο.

Διαβάστε επίσης: Αδιάκοπο σφυροκόπημα στη Γάζα - Εγκαταλείπουν με κάθε τρόπο οι Παλαιστίνιοι

Τα νοσοκομεία, ήδη υπερβολικά επιβαρυμένα, βρίσκονται στο χείλος της κατάρρευσης ενώ η κλιμάκωση της βίας μπλοκάρει την πρόσβαση και εμποδίζει τον ΠΟΥ να προσφέρει τις ζωτικής σημασίας προμήθειες», δήλωσε ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους στο Χ.