Ένας νέος πολικός στρόβιλος (Polar Vortex) διαμορφώνεται στη στρατόσφαιρα πάνω από τον Βόρειο Πόλο, σηματοδοτώντας πιθανές έντονες καιρικές αναταράξεις για τον χειμώνα 2025/2026. Οι πρώτες μετρήσεις δείχνουν ταχείς πτώσεις θερμοκρασιών και πιέσεων στις πολικές περιοχές, με τους επιστήμονες να προειδοποιούν ότι η εξέλιξή του θα επηρεάσει καθοριστικά την Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά.



Ο πολικός στρόβιλος, που σχηματίζεται κάθε φθινόπωρο λόγω της ψύξης του Αρκτικού Κύκλου, καθορίζει σε μεγάλο βαθμό αν ένας χειμώνας θα είναι ήπιος ή δριμύς. Όταν είναι ισχυρός, συγκρατεί το ψύχος στην Αρκτική· όταν εξασθενεί ή καταρρέει, ψυχρές αέριες μάζες «ξεφεύγουν» νοτιότερα, προκαλώντας πολικές εισβολές και χιονοθύελλες.

Για τον φετινό χειμώνα, οι προβλέψεις δείχνουν ότι ο στρόβιλος ξεκινά ασθενέστερος του κανονικού, με ταυτόχρονη παρουσία φαινομένων όπως η Λα Νίνια και η αρνητική φάση του QBO, που ιστορικά συνδέονται με μεγαλύτερη πιθανότητα αιφνίδιων θερμάνσεων της στρατόσφαιρας (SSW). Τέτοιες θερμάνσεις οδηγούν σε αποδυνάμωση ή και πλήρη κατάρρευση του στρόβιλου, με συνέπεια ακραίες ψυχρές εισβολές στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική.

Οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι τα πρώτα σημάδια θυμίζουν τον περσινό χειμώνα, ο οποίος κατέληξε σε σημαντική κατάρρευση του στρόβιλου στα μέσα της σεζόν. Αν επιβεβαιωθεί το σενάριο αυτό, ο χειμώνας 2025/2026 ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα δυναμικός, με εναλλαγές από θερμά διαστήματα σε ξαφνικές πολικές κακοκαιρίες.



Μια εμπεριστατωμένη ανάλυση