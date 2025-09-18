Δικαστήριο στην πόλη Κουργκάν, στα Ουράλια της Ρωσίας, επέβαλε πρόστιμο 1.000 ρουβλίων (περίπου 11 ευρώ) σε κάτοικο της περιοχής επειδή ανάρτησε εικόνα του Σατανά στο διαδίκτυο, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο RIA Novosti, επικαλούμενο την υπηρεσία Τύπου του δικαστηρίου.

Ο άνδρας, το όνομα του οποίου δεν δημοσιοποιήθηκε, κατηγορήθηκε για «προβολή συμβόλων εξτρεμιστικών οργανώσεων» εξαιτίας της ανάρτησης στην πλατφόρμα VK, σύμφωνα με την ειδησεογραφική ιστοσελίδα Ura News. Πρόκειται για την πρώτη γνωστή περίπτωση που επιβάλλεται πρόστιμο μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ρωσίας, τον περασμένο Ιούλιο, να αναγνωρίσει το «διεθνές κίνημα Σατανισμού» ως «εξτρεμιστικό».

Η απόφαση αυτή ήρθε έπειτα από περισσότερο από έναν χρόνο συζητήσεων κυβερνητικών αξιωματούχων και φιλοκυβερνητικών σχολιαστών για την «καταπολέμηση του Σατανισμού», που ξεκίνησε με ειδική συνεδρίαση της Δούμας τον Ιούλιο του 2024, με τη συμμετοχή βουλευτών, ιερέων και κρατικών προπαγανδιστών.

Ο δικαστής Όλεγκ Νεφέδοφ, ο οποίος κήρυξε τον Σατανισμό «εξτρεμιστικό», είναι ο ίδιος που είχε χαρακτηρίσει ως εξτρεμιστικό το «διεθνές ΛΟΑΤΚΙ κίνημα» τον Νοέμβριο του 2023, ενώ επέβλεψε και την απόφαση του Απριλίου 2024 για την αποποινικοποίηση των Ταλιμπάν.

Σύμφωνα με την Εισαγγελία, η απόφαση σημαίνει ότι πλέον «οι γενικές αρχές του Σατανισμού» και η τέλεση «αποκρυφιστικών τελετών» απαγορεύονται στη Ρωσία, με τις αρχές να κάνουν λόγο για «νίκη των νομικών δυνάμεων στη διαρκή μάχη μεταξύ καλού και κακού».

Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Νοέμβριο του 2023 ο Βλαντίμιρ Πούτιν είχε απονείμει χάρη σε μέλος σατανιστικής ομάδας που είχε δολοφονήσει τέσσερις εφήβους, σε αναγνώριση της στρατιωτικής του θητείας στην Ουκρανία.