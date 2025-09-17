Ισραηλινά στρατεύματα εισέβαλαν βαθύτερα στην πόλη της Γάζας την Τετάρτη, δεύτερη ημέρα της χερσαίας επίθεσης, παρά τις διεθνείς αντιδράσεις.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι μονάδες της πολεμικής αεροπορίας και του πυροβολικού έπληξαν την πόλη της Γάζας πάνω από 150 φορές τις τελευταίες ημέρες, πριν από την εισβολή των χερσαίων στρατευμάτων, η οποία ξεκίνησε χθες και παραμένει σε εξέλιξη.

Διαβάστε επίσης: Ισραήλ: Τυχόν κυρώσεις της ΕΕ εναντίον μας θα λάβουν την «αρμόζουσα απάντηση»

Οργή του Ισραήλ για το σχέδιο κυρώσεων της Κομισιόν

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταδίκασε την κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στον παλαιστινιακό θύλακα, προτείνοντας παράλληλα ένα σχέδιο κυρώσεων προς το Ισραήλ για να αντιμετωπιστεί η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, δήλωσε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η Κομισιόν πρότεινε σήμερα τη μερική αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ για θέματα που σχετίζονται με το εμπόριο, καθώς και την επιβολή κυρώσεων κατά δύο ακροδεξιών υπουργών της κυβέρνησης του Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανακοίνωσε σήμερα η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ, Κάγια Κάλας.

Η παρουσίαση του σχετικού σχεδίου της Κομισιόν, που χρειάζεται αυξημένη πλειοψηφία των κρατών-μελών για να τεθεί σε ισχύ, συνάντησε την αντίδραση του Ισραηλινού ΥΠΕΞ, Γκίντεον Σαρ.

«Οι συστάσεις του σώματος των Επιτρόπων με επικεφαλής την πρόεδρο Φον ντερ Λάιεν είναι ηθικά και πολιτικά στρεβλές και είναι ευχής έργον να μην υιοθετηθούν, όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα. Οι κινήσεις κατά του Ισραήλ θα βλάψουν τα συμφέροντα της ίδιας της Ευρώπης.

Το Ισραήλ θα συνεχίσει να αγωνίζεται, με τη βοήθεια των φίλων του στην Ευρώπη, ενάντια στις προσπάθειες να το βλάψουν ενώ βρίσκεται εν μέσω ενός υπαρξιακού πολέμου».

Τα βήματα εναντίον του Ισραήλ θα απαντηθούν αναλόγως και ελπίζουμε ότι δεν θα χρειαστεί να το κάνουμε» ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο Γκίντεον Σαρ.

Οι IDF επιχειρούν στην πόλη της Γάζας

תיעוד מהמהלך הקרקעי ברצועת עזה: כוחות צה״ל מעמיקים את התמרון במרחב העיר עזה



בהובלת פיקוד הדרום, כוחות אוגדה 98 ו-162 החלו לפעול בעיר עזה במסגרת מבצע 'מרכבות גדעון ב'. הכוחות מחסלים מחבלים ומשמידים מבנים צבאיים אשר שימשו את ארגוני הטרור ברצועה.



שלשום, צה״ל תקף סדנה לייצור אמצעי… pic.twitter.com/LLIMqtqeSw — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) September 17, 2025

Οι IDF δημοσίευσαν νωρίτερα πλάνα από τις επιδρομές τους στην πόλη της Γάζας τις δύο τελευταίες ημέρες, εν μέσω μιας νέας χερσαίας επίθεσης στην περιοχή.

Ο Ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι τη Δευτέρα, πριν από την έναρξη της επίθεσης, έπληξε ένα εργαστήριο κατασκευής όπλων της Χαμάς, όπου είχαν συγκεντρωθεί αρκετοί πράκτορες που εμπλέκονται στην κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών. Μετά το χτύπημα παρατηρήθηκαν δευτερογενείς εκρήξεις, δήλωσε.

Το Ισραήλ εξαπέλυσε την Τρίτη μια εκτεταμένη χερσαία επίθεση, παρά την έντονη διεθνή καταδίκη και τις προειδοποιήσεις των Ηνωμένων Εθνών ότι η επιχείρηση κινδυνεύει να επιδεινώσει περαιτέρω τη δραματική ανθρωπιστική κρίση στον θύλακα.

Η εισβολή ξεκίνησε από τα περίχωρα της πόλης, με τον στρατό να εντείνει τις αεροπορικές επιδρομές και να καταστρέφει πολυώροφα κτίρια τις τελευταίες ημέρες.

«Η Γάζα καίγεται», έγραψε χαρακτηριστικά χθες ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ, υποστηρίζοντας ότι οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας πλήττουν «υποδομές τρομοκρατίας» με στόχο την απελευθέρωση των ομήρων και την οριστική ήττα της Χαμάς.

Ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου χαρακτήρισε το σημείο αυτό «κρίσιμο στάδιο» του πολέμου, δηλώνοντας ότι η πόλη της Γάζας αποτελεί ένα από τα τελευταία σημαντικά προπύργια της Χαμάς.

Το Ισραήλ έχει καλέσει σε μαζικές εκκενώσεις προς τον νότο, ωστόσο, σύμφωνα με εκτιμήσεις των IDF, μόνο το 40% των κατοίκων έχει εγκαταλείψει μέχρι στιγμής, αριθμός που δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Περισσότεροι από 350.000 έχουν ήδη εγκαταλείψει

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα τη λειτουργία προσωρινά ενός νέου οδικού άξονα προκειμένου να επιταχυνθεί η απομάκρυνση των κατοίκων από την πόλη της Γάζας.

«Προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνηση προς τον νότο, θα ανοίξει ένας προσωρινός διάδρομος μέσω της οδού Σαλάχ αλ Ντιν» επισήμανε ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, Αβιχάι Αντραΐ.

Ο ισραηλινός στρατός, που αυξάνει τις εκκλήσεις του για εκκένωση της πόλης της Γάζας, καλούσε μέχρι τώρα τους κατοίκους του μεγαλύτερου αστικού κέντρου του παλαιστινιακού θύλακα να το εγκαταλείψουν μέσω της παράκτιας οδού και να κατευθυνθούν προς την ανθρωπιστική ζώνη που έχει δημιουργηθεί νοτιότερα, η οποία περιλαμβάνει ένα μέρος του Αλ Μαουάσι.

Η οδός Σαλάχ αλ Ντιν διατρέχει τη Λωρίδα της Γάζας από βορρά προς νότο και βρίσκεται στο μέσο του θύλακα.

«Σε αυτό το στάδιο η διαδρομή θα είναι ανοικτή μόνο για 48 ώρες, από τις 17 Σεπτεμβρίου 2025 στις 12:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) ως τις 19 Σεπτεμβρίου στις 12:00», πρόσθεσε ο Αντραΐ.

Στα τέλη Αυγούστου ο ΟΗΕ είχε εκτιμήσει σε ένα εκατομμύριο τον αριθμό των Παλαιστινίων που βρίσκονταν στην πόλη της Γάζας και τα περίχωρά της.

Τις τελευταίες ημέρες δημοσιογράφοι του AFP έκαναν λόγο για νέα έξοδο από την πόλη της Γάζας προς νότο, αν και σήμερα το πρωί ο ισραηλινός στρατός επισήμανε ότι μόλις «περισσότεροι από 350.000» άνθρωποι την έχουν ήδη εγκαταλείψει.

Δεκάδες κάτοικοι της πόλης της Γάζας δηλώνουν εδώ και εβδομάδες ότι «δεν υπάρχει ασφαλές μέρος» στον παλαιστινιακό θύλακα και τονίζουν ότι προτιμούν να πεθάνουν εκεί παρά να εκτοπιστούν για νιοστή φορά.