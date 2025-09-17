«Αυτό το οποίο γίνεται στη Γάζα είναι ανεπίτρεπτο. Συντελείται μια μεγάλη ανθρωπιστική καταστροφή, δεν το λέω πρώτη φορά», ανέφερε ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αρνητική απάντηση στην ερωτηση εάν θεωρεί «γενοκτονία» τα όσα εκτυλίσσονται στη Γάζα έδωσε ο πρωθυπουργός στο πλαίσιο της συνέντευξής του στον ΑΝΤ1.

«Όχι, δεν θα χρησιμοποιούσα αυτόν τον όρο. Αυτός είναι ένας πολύ βαρύς όρος, ο οποίος απαιτεί άλλου είδους… Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και όμηροι και ότι το Ισραήλ αυτή τη στιγμή, με τα όποια προβλήματά του, είναι μια δημοκρατία η οποία αντέδρασε σε μια αδιανόητης βιαιότητας επίθεση. Αυτό, όμως, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να δικαιολογήσει τη χρήση αυτής της έκτασης βίας», ανέφερε.

Τόνισε πως, «πρέπει να καταλάβει το Ισραήλ ότι κινδυνεύεινα απομακρύνει παραδοσιακούς συμμάχους και φίλους του. Η Ελλάδα ανήκει σε αυτή την κατηγορία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή έχουμε μία στρατηγική σχέση με το Ισραήλ δεν θα λέμε τα πράγματα έτσι όπως είναι. Και θα τα λέμε και δημόσια και κατ’ ιδίαν».

Κλείνοντας είπε, «εγώ, λοιπόν, κάνω τώρα ακόμα μία δημόσια έκκληση για να σταματήσει αυτή η επιχείρηση στη Γάζα. Δεν έχω αυταπάτες, διότι βλέπω ότι έχουν παρθεί οι αποφάσεις. Δεν έχω αυταπάτες γι’ αυτό. Και να μην σταματήσουν μόνο οι επιχειρήσεις στη Γάζα, να σταματήσουν και οι επιχειρήσεις στη Δυτική Όχθη».