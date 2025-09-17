Συναγερμός σήμανε την Τετάρτη (17/9) τα ξημερώματα στο Πίτσμπουργκ στις ΗΠΑ, όταν ένας οδηγός έριξε το αυτοκίνητό του πάνω στην πύλη ασφαλείας του κτηρίου του FBI.

Το περιστατικό που οι αρχές αντιμετωπίζουν ως τρομοκρατική ενέργεια σημειώθηκε περίπου στις 2:40 π.μ., (τοπική ώρα). Ο οδηγός, αφού βγήκε από το αυτοκίνητο, πήρε μια αμερικανική σημαία από το πίσω κάθισμα του οχήματός του και την πέταξε πάνω από την πύλη, προτού απομακρυνθεί.

Ο ύποπτος συνελήφθη τελικά λίγο μετά τις 10 π.μ., σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του FBI, Μπράντφορντ Άρικ.

Οι αρχές κάλεσαν στο σημείο ειδικές δυνάμεις, μεταξύ των οποίων και ομάδα πυροτεχνουργών. Κατά την έρευνα, δεν εντοπίστηκαν εκρηκτικοί μηχανισμοί.

Εκπρόσωπος του FBI στο Πίτσμπουργκ, δήλωσε: «Το βλέπουμε αυτό ως τρομοκρατική ενέργεια εναντίον του FBI. Ήταν μια στοχευμένη επίθεση σε αυτό το κτίριο. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς, αλλά θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα που έχουμε βάσει του ομοσπονδιακού νόμου για να οδηγήσουμε τον δράστη στη δικαιοσύνη».

Ανέφερε επίσης ότι το FBI γνώριζε ήδη τον άνδρα, ο οποίος είχε υπηρετήσει στο στρατό και είχε εμφανιστεί στο κτίριο πριν μερικές εβδομάδες για να υποβάλει μια «καταγγελία που δεν έβγαζε και πολύ νόημα».

Το όχημα φαίνεται να έφερε κάποιο γραπτό μήνυμα σε ένα από τα πλαϊνά παράθυρα, χωρίς όμως να έχουν αποκαλυφθεί ακόμη περισσότερες λεπτομέρειες.

Πηγή: Associated Press