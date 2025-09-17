Σημαντική μείωση των αιτήσεων ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνουν τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, με την Κύπρο να καταγράφει την τρίτη υψηλότερη αναλογία αιτήσεων ανά κατοίκους μετά την Ελλάδα και την Ισπανία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία, η Κύπρος κατατάσσεται τρίτη σε ποσοστό αιτήσεων ασύλου ανά 100.000 κατοίκους με δείκτη (24,3), πίσω από την Ελλάδα (39,4) και την Ισπανία (25,8), δεχόμενη ακόμα υψηλό αριθμό αιτήσεων ανά κατοίκους, κάτι που υποδηλώνει ότι η πίεση παραμένει σημαντική. Η μείωση των αιτήσεων ασύλου στην ΕΕ, είναι 27% σε σχέση με τον Ιούνιο 2024 (από 71.455 σε 52.265) και σε μηνιαία βάση κατά 5% σε σχέση με τον Μάιο 2025 (54.780), στο επίπεδο των 27 κρατών - μελών. Όσον αφορά τις αιτήσεις, συνολικά, 52.265 άτομα κατέθεσαν αίτηση ασύλου για πρώτη φορά τον Ιούνιο 2025, ενώ οι επαναλαμβανόμενες αιτήσεις αυξήθηκαν κατά 24% (8.140).

Οι περισσότερες αιτήσεις σε επίπεδο ΕΕ προέρχονται από Βενεζουελάνους (7.615), ακολουθούμενοι από Αφγανούς (4.085), Μπαγκλαντεσιανούς (2.735) και Σύρους (2.315). Όσον αφορά τις χώρες υποδοχής, η Ισπανία είναι πρώτη (12.645) και ακολουθούν η Ιταλία (9.765), η Γαλλία (9.510) και η Γερμανία (6.860), που δέχθηκαν το 74% των νέων αιτήσεων. Όσον αφορά τους ανήλικους χωρίς συνοδούς, 1.835 ανήλικοι κατέθεσαν αίτηση ασύλου, με τις περισσότερες αιτήσεις να προέρχονται από την Ερυθραία (460), το Αφγανιστάν (205) και το Μάλι (190).

Σχετικά με τις αποφάσεις για προστασία, στο δεύτερο τρίμηνο του 2025, η ΕΕ εξέδωσε 194.730 αποφάσεις πρώτου βαθμού, με 34% να είναι θετικές (65.735). Οι χώρες που χορήγησαν τις περισσότερες θετικές αποφάσεις ήταν η Ισπανία (16.060), η Γαλλία (14.220) και η Γερμανία (13.450). Οι κύριοι δικαιούχοι προστασίας ήταν Αφγανοί (13.170), Βενεζουελάνοι (12.340) και Σομαλοί (3.215).

Πηγή: ΚΥΠΕ