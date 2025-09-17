Η Κίνα χαρακτήρισε την προκαταρκτική συμφωνία που επιτεύχθηκε στη Μαδρίτη για τη μεταβίβαση της εφαρμογής σύντομων βίντεο TikTok σε αμερικανικό έλεγχο ως μια «win-win» εξέλιξη, υπογραμμίζοντας ότι θα εξετάσει ζητήματα που αφορούν τις εξαγωγές τεχνολογίας και την αδειοδότηση πνευματικών δικαιωμάτων της εταιρείας.

Η συμφωνία, που αναμένεται να επικυρωθεί σε τηλεφωνική επικοινωνία την Παρασκευή μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ, θεωρείται καθοριστική για την πορεία των συνομιλιών μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου, πέραν της τρέχουσας «εκεχειρίας δασμών».

Η People’s Daily, επίσημο όργανο του Κομμουνιστικού Κόμματος, σε άρθρο με την υπογραφή «Zhong Sheng» («Φωνή της Κίνας»), σημείωσε ότι η συναίνεση για το TikTok βασίζεται στις αρχές του «αμοιβαίου σεβασμού, της ειρηνικής συνύπαρξης και της συνεργασίας προς όφελος όλων».

Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, η συμφωνία προβλέπει τη μεταφορά των αμερικανικών δραστηριοτήτων της TikTok από τη μητρική κινεζική ByteDance σε Αμερικανούς επενδυτές. Πρόκειται για παρόμοια πρόταση με εκείνη που είχε κατατεθεί νωρίτερα φέτος, αλλά «πάγωσε» μετά την απόφαση Τραμπ να επιβάλει νέους δασμούς σε κινεζικά προϊόντα.

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, ο οποίος συναντήθηκε με Κινέζους διαπραγματευτές στη Μαδρίτη, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης της προθεσμίας της 17ης Σεπτεμβρίου κατά 90 ημέρες, ώστε να ολοκληρωθεί η συμφωνία, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η εξέλιξη αφορά άμεσα 170 εκατομμύρια Αμερικανούς χρήστες της εφαρμογής και θεωρείται κλειδί για την επανεκκίνηση των εμπορικών διαπραγματεύσεων ΗΠΑ–Κίνας.





