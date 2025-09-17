Τέλος στην αντιπαράθεση με τον Τούρκο καλαθοσφαιριστή Αλπερέν Σενγκούν, έβαλε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με διαδοχικές αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όλα ξεκίνησαν με δήλωση που έκανε ο Σενγκούν για το Γιάννη, αναφέροντας ότι «δεν είναι καλός πασέρ». Δημιουργήθηκε ακόμη μεγαλύτερο θέμα μετά την ήττα της Εθνικής Ελλάδος από την αντίστοιχη Εθνική της Τουρκίας. Ο Τούρκος σέντερ, έκανε ανάρτηση με έμμεσες αναφορές στη Μικρασιατική Καταστροφή και πυροδότησε αντιδράσεις. Στη συνέχεια, ο Σενγκούν με τις διαστάσεις που πήρε το θέμα, κατέβασε την ανάρτηση του, κάνοντας λόγο για «επικοινωνιακό λάθος».

Η αντιπαράθεση κορυφώθηκε όταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κατά τη διάρκεια live στο instagram, μετά τους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου, απάντησε σε κακοπροαίρετα σχόλια προκαλώντας την «οργή» των Τούρκων. Υπενθυμίζεται ότι απειλήθηκε και η οικογένεια του.

Ο Γιάννης έβαλε τέλος στην αντιπαράθεση με ανάρτηση του στο instagram: «Κατά τη διάρκεια live μετάδοσης έκανα ένα απρεπές σχόλιο, απαντώντας σε κάποιον που έκανε παρατηρήσεις χωρίς σεβασμό. Η πρόθεσή μου δεν ήταν ποτέ να επιτεθώ σε κανέναν. Και ζητώ ειλικρινά συγγνώμη. Δεν έχω τίποτα, παρά μόνο αγάπη και σεβασμό για την Τουρκία και τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Έτσι μας μεγάλωσαν οι γονείς μας, με αγάπη και σεβασμό».

Πάντως, δεν αποκλείεται η παρέμβασή των μάνατζερς στο θέμα, για αποκλιμάκωση της έντασης.

Ψυχολογικές επιχείρήσεις Τουρκικού ΥΠΑΜ

Πάντως το όλο πολεμικό κλίμα φρόντισε να καλλιεργήσει το ίδιο το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας όταν με αφορμή τον τελικό του Eurobasket μεταξύ Εθνικής Τουρκίας και Γερμανία έκανε ανάρτηση που συζητήθηκε έντονα στα ΜΚΔ.

Συγκεκριμένα στο βίντεο που δημοσιεύθηκε από τον επίσημο λογαριασμό του Τουρκικού ΥΠΑΜ στο Χ, οι «12 Γίγαντες» (καλαθοσφαιριστές) παρουσιάζονται ως προέκταση της εθνικής ισχύος, με το μήνυμα «Καθαρή βούληση, αυτή η νίκη θα είναι δική μας» να συνοδεύεται από αναφορές σε «καρδιές ενωμένες» στρατού και λαού.

Η ανάρτηση ερμηνεύεται από αναλυτές ως μέρος των ψυχολογικών επιχειρήσεων της Άγκυρας, που αξιοποιεί τον αθλητισμό για την καλλιέργεια εθνικιστικού παλμού και την προβολή ισχύος στο εσωτερικό και το εξωτερικό.