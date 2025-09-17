Πρόταση για τη σύναψη διμερούς συμφωνίας ασφαλείας που έχει υποβάλει η κυβέρνηση του Ισραήλ στη de facto κυβέρνηση της Συρίας εδώ και μήνες θα συζητηθεί σήμερα σε επίπεδο υπουργών στο Λονδίνο, αναφέρει ρεπορτάζ του ειδησεογραφικού ιστότοπου Axios, που επικαλείται δυο πηγές του ενήμερες σχετικά.



Η Συρία δεν έχει ακόμη απαντήσει στην ισραηλινή πρόταση. Ο υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ αναμένεται να συναντηθεί σήμερα στο Λονδίνο με τον Σύρο υπουργό Εξωτερικών Ασάντ Σιμπάνι και τον Αμερικανό απεσταλμένο Τομ Μπαρκ, ο οποίος μεσολαβεί μεταξύ των πλευρών για να συζητηθεί η πρόταση.





🇮🇱🇸🇾🇺🇸Scoop: Israel presented Syria with a detailed proposal for a new security agreement, including a map of proposed from Damascus southwest up to the border with Israel. My story on @axioshttps://t.co/4gAu3lG5oV — Barak Ravid (@BarakRavid) September 16, 2025





Αυτή θα είναι η τρίτη συνάντηση μεταξύ Ντέρμερ και Σιμπάνι υπό την αιγίδα της κυβέρνησης Τραμπ. Πηγές που γνωρίζουν τις λεπτομέρειες είπαν ότι οι συνομιλίες προχωρούν, αλλά χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να επιτευχθεί συμφωνία.



Η συμφωνία που βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση προορίζεται να αντικαταστήσει τη Συμφωνία Διαχωρισμού Δυνάμεων του 1974, η οποία κατέστη ανενεργή μετά την πτώση του καθεστώτος Άσαντ και την κατάληψη της ουδέτερης ζώνης από το Ισραήλ.

Σύμφωνα με δημοσίεύματα η ισραηλινή πρόταση βασίζεται στις ίδιες αρχές με τη συνθήκη ειρήνης Ισραήλ–Αιγύπτου (1979), που χώρισε το Σινά σε τρεις ζώνες – Α, Β, Γ – και όρισε διαφορετικές ρυθμίσεις ασφαλείας για καθεμία, ανάλογα με την απόσταση από τα σύνορα με το Ισραήλ, σύμφωνα με δύο πηγές.



Σύμφωνα με την πρόταση, η περιοχή νοτιοδυτικά της Δαμασκού θα χωριστεί σε τρεις ζώνες, σε καθεμία από τις οποίες θα καθοριστούν ο τύπος των δυνάμεων, η δύναμή τους και το είδος του οπλισμού που θα επιτρέπεται στους Σύρους να διατηρούν.





Η πρόταση προβλέπει ότι η ουδέτερη ζώνη στα σύνορα των δύο χωρών θα επεκταθεί κατά δύο χιλιόμετρα από την πλευρά της Συρίας. Στην παραμεθόρια ζώνη, που γειτνιάζει με την ουδέτερη και είναι η πιο κοντινή στα σύνορα, δεν θα επιτρέπεται η παρουσία στρατιωτικών δυνάμεων και βαρέος οπλισμού, αλλά η Συρία θα μπορεί να διατηρεί εκεί δυνάμεις αστυνομίας και εσωτερικής ασφάλειας.

Οι δυο κυβερνήσεις διεξάγουν τους τελευταίους μήνες διαπραγματεύσεις υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, παρότι από τεχνική άποψη οι δυο χώρες παραμένουν σε εμπόλεμη κατάσταση.



Πηγή που γνωρίζει τις λεπτομέρειες ανέφερε ότι, σύμφωνα με την πρόταση, όλη η περιοχή από νοτιοδυτικά της Δαμασκού μέχρι τα σύνορα με το Ισραήλ θα χαρακτηριστεί ως ζώνη απαγόρευσης πτήσεων για τη συριακή πολεμική αεροπορία.



Η ίδια πηγή υπογράμμισε ότι μία από τις βασικές αρχές της ισραηλινής πρότασης είναι η διατήρηση ενός αεροπορικού διαδρόμου προς το Ιράν μέσω Συρίας, που θα επιτρέψει μελλοντική επίθεση αν αυτό κριθεί αναγκαίο.

Σε αντάλλαγμα για αυτές τις ρυθμίσεις ασφαλείας, το Ισραήλ πρότεινε σταδιακή αποχώρηση από όλα τα εδάφη που κατέλαβε στη Συρία, εκτός από το «στέμμα του Χερμώνιου» (το συριακό τμήμα του όρους Χερμών). Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι το Ισραήλ απαιτεί να διατηρήσει παρουσία στο «στέμμα του Χερμώνιου» σε οποιαδήποτε συμφωνία.