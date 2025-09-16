Κατηγορίες για εφτά αδικήματα απαγγέλθηκαν στον φερόμενο ως δράστη της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ, Τάιλερ Ρόμπινσον.

Ο νομικός εκπρόσωπος της Γιούτα έκανε πρόταση για την επιβολή της θανατικής καταδίκης.

Οι κατηγορίες κατά του Τάιλερ Ρόμπινσον

Διακεκριμένη δολοφονία

Κακούργημα χρήσης πυροβόλου όπλου

Παρεμπόδιση της δικαιοσύνης – μετακίνηση πυροβόλου όπλου

Παρεμπόδιση της δικαιοσύνης – απόρριψη ρούχων

Παρεμπόδιση μαρτύρων – εντολή σε συγκάτοικο να διαγράψει μηνύματα κειμένου

Παρεμπόδιση μαρτύρων – εντολή σε συγκάτοικο να μην δώσει πληροφορίες

Διάπραξη βίαιου εγκλήματος παρουσία παιδιών

Charges filed in Tyler Robinson case https://t.co/cUXv6SsaNl — Utah County Government (@UtahCountyGov) September 16, 2025

Ο κατηγορούμενος για την δολοφονία του Κερκ

Ο 22χρονος ύποπτος για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ φαίνεται να έχει ομολογήσει σε φίλους του σε μια διαδικτυακή συνομιλία λίγο πριν παραδοθεί στις αρχές, σύμφωνα με δύο άτομα που είναι εξοικειωμένα με τη συνομιλία και τα στιγμιότυπα οθόνης που έλαβε η εφημερίδα The Washington Post.

«Γεια σας παιδιά, έχω άσχημα νέα για όλους σας», ανέφερε ένα μήνυμα από έναν λογαριασμό που ανήκει στον ύποπτο, Τάιλερ Ρόμπινσον, στην διαδικτυακή πλατφόρμα Discord. «Ήμουν εγώ χθες στο UVU. Λυπάμαι για όλα αυτά».

Το μήνυμα στάλθηκε την Πέμπτη το βράδυ, περίπου δύο ώρες πριν οι αρχές ανακοινώσουν ότι ο Ρόμπινσον τέθηκε υπό κράτηση.

Πηγή: In.gr