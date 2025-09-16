Μετά τη σφοδρή κριτική που δέχθηκε εντός του Ισραήλ για δηλώσεις που έκανε χθες σε σχέση με τους τρόπους αντιμετώπισης της απομόνωσης της χώρας, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συνεχίζει να προσπαθεί να αμβλύνει τις επικρίσεις και θα δώσει σήμερα το βράδυ συνέντευξη Τύπου.

Η συνέντευξη Τύπου θα αφορά επισήμως οικονομικά θέματα καθώς και τη νέα ισραηλινή επιχείρηση που ξεκίνησε στην πόλη της Γάζας, αλλά θεωρείται βέβαιο ότι θα προκύψουν ερωτήσεις σχετικά με τον πόλεμο και τους ομήρους.

«Το Ισραήλ βρίσκεται σε ένα είδος απομόνωσης», δήλωσε χθες ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, μιλώντας σε συνέδριο του υπουργείου Οικονομικών, σε μια σπάνια παραδοχή από μεριάς του της απομόνωσης που προκύπτει από τη διεθνή κριτική για τον πόλεμο του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

«Θα χρειαστεί ολοένα και περισσότερο να προσαρμοζόμαστε σε μια οικονομία με χαρακτηριστικά αυτάρκειας», συνέχισε.

Αντιμέτωπο με ένα σενάριο «Αθήνα - Σπάρτη», το Ισραήλ θα χρειαστεί να γίνει «ένας συνδυασμός Αθήνας και σούπερ-Σπάρτης», είπε ο Νετανιάχου (αναφερόμενος στην αρχαιότητα σ.σ.). «Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Τουλάχιστον τα επόμενα χρόνια θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προσπάθειες απομόνωσής μας».

Είπε πως η χώρα του πρέπει να επενδύσει πολύ σε «επιχειρήσεις επιρροής» σε παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης και μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να αντιμετωπίσει την οικονομική απομόνωση που προκύπτει από την αρνητική δημοσιότητα στο εξωτερικό.

Σε απάντηση, ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ δήλωσε ότι η διεθνής απομόνωση είναι «προϊόν μιας λανθασμένης και αποτυχημένης πολιτικής του Νετανιάχου και της κυβέρνησής του».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ