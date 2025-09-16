Την έκθεση της Κομισιόν για το Κράτος Δικαίου, την άμυνα, την υποστήριξη στην Ουκρανία αλλά και τις εξελίξεις που έφερε η μαζική εισβολή ρωσικών drones στον εναέριο χώρο της Πολωνίας συζήτησαν οι Yπουργοί Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στο πλαίσιο του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της ΕΕ, ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 23-24 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες.

Η Μαρί Μπγέρρε, Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Δανίας, τόνισε την ανάγκη για ένα φιλόδοξο σχέδιο δράσης μέχρι το 2030, ώστε η Ευρώπη να μπορεί να αμύνεται αποτελεσματικά. «Χρειαζόμαστε έναν σαφή χάρτη πορείας για την άμυνα, ώστε η Ευρώπη να μπορεί να προστατεύσει τον εαυτό της σε έναν όλο και πιο αβέβαιο κόσμο», δήλωσε.

«Η Ρωσία παραμένει μια άμεση απειλή, και πρέπει να ενισχύσουμε την πίεση εναντίον της με περαιτέρω κυρώσεις», πρόσθεσε, ενώ απέφυγε να απαντήσει συγκεκριμένα εάν στο 19ο πακέτο κυρώσεων θα έρθει η απαγόρευση έκδοσης τουριστικής βίζας για Ρώσους πολίτες.

Ένα από τα κεντρικά θέματα της συνάντησης ήταν το Κράτος Δικαίου, με βάση την έκθεση της Επιτροπής του Ιουλίου 2025, η οποία καταγράφει αύξηση των παραβιάσεων σε ορισμένα κράτη-μέλη. «Υπάρχει μια ανησυχητική τάση αύξησης των παραβιάσεων του Κράτους Δικαίου, η οποία απειλεί όχι μόνο τη δημοκρατία, αλλά και την ομαλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς», ανέφερε η Μπγέρρε.

Πέρα από τα κράτη - μέλη, η συζήτηση επεκτάθηκε και στις υποψήφιες για ένταξη χώρες Αλβανία, Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία, Σερβία, αφού το το Κράτος Δικαίου αποτελεί προαπαιτούμενο για την ένταξή τους στην ΕΕ. «Το Κράτος Δικαίου δεν είναι απλώς μια προϋπόθεση για την ένταξη. Είναι μια θεμελιώδης αξία που πρέπει να σεβόμαστε όλοι, είτε είμαστε ήδη μέλη είτε υποψήφιοι», τόνισε η Μάρτα Κος, Επίτροπος για τη Διεύρυνση. Η κ. Κος επίσης παρουσίασε για πρώτη φορά τη στρατηγική της ΕΕ για την προστασία της κοινωνίας των πολιτών, με στόχο την ενίσχυση του πλουραλισμού των μέσων ενημέρωσης και την προστασία των δημοσιογράφων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. «Το Κράτος Δικαίου είναι ο εγγυητής της ελευθερίας και της δύναμής μας ως Ένωση», ανέφερε η κ. Κος.

Ερωτώμενη για την Ουκρανία και την πρόοδο των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, παρόλο που δεν συζητήθηκε στο Συμβούλιο, η κ. Κος αναφέρθηκε στη διαδικασία για την Ουκρανία και τη Μολδαβία, σημειώνοντας πως «αν και οι αποφάσεις για το άνοιγμα των κεφαλαίων μπορεί να πάρουν περισσότερο χρόνο, θα συνεχίσουμε τη διαδικασία σε τεχνικό επίπεδο, ώστε να είμαστε έτοιμοι όταν έρθει η στιγμή».

Παράλληλα, το Συμβούλιο ενέκρινε μια σύσταση για τη σταδιακή μετάβαση των Ουκρανών προσφύγων από το καθεστώς προσωρινής προστασίας σε άλλα καθεστώτα διαμονής, όταν οι συνθήκες στην Ουκρανία το επιτρέψουν. «Η ΕΕ προετοιμάζεται για μια συντονισμένη προσέγγιση, ώστε όταν οι συνθήκες στην Ουκρανία βελτιωθούν, να μπορούμε να βοηθήσουμε τους πρόσφυγες να επανενταχθούν στην ουκρανική κοινωνία», ανέφερε η κ. Μπγέρρε.

Πηγή: ΚΥΠΕ