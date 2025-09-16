Βαθιά ανησυχία και αγανάκτηση για πρόσφατες δηλώσεις του πρώην Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, Χερτσί Χαλεβί, εκφράζει η Πρεσβεία της Παλαιστίνης στην Κύπρο, σημειώνοντας πως αυτός «παραδέχθηκε δημόσια ότι περισσότερο από το 10% του άμαχου πληθυσμού της Λωρίδας της Γάζας, δηλαδή περίπου 220.000 άνθρωποι από το σύνολο των 2,2 εκατομμυρίων, έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί κατά τη διάρκεια της τρέχουσας στρατιωτικής επίθεσης».

Σε σημερινή ανακοίνωσή της, η Πρεσβεία αναφέρει ότι «η παραδοχή αυτή διαψεύδει πλήρως τους ισχυρισμούς της ισραηλινής Κυβέρνησης και αποκαλύπτει στο διεθνές κοινό το πραγματικό μέγεθος των εγκλημάτων που διαπράττονται εναντίον του παλαιστινιακού λαού», σημειώνοντας ότι «η βρετανική εφημερίδα The Guardian επεσήμανε πως οι εκτιμήσεις του Χαλεβί για τον αριθμό των θυμάτων συμπίπτουν σχεδόν με τα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας της Γάζας, στοιχεία τα οποία το Ισραήλ έχει επανειλημμένα απορρίψει ως προπαγάνδα».

Καλεί, ακόμη, τη διεθνή κοινότητα, τις Κυβερνήσεις, τους διεθνείς οργανισμούς και τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναλάβουν άμεση δράση "για την επιβολή τερματισμού της ισραηλινής στρατιωτικής επίθεσης, την προστασία των αμάχων, το άνοιγμα άμεσα όλων των μεθοριακών περασμάτων για να περάσει η ανθρωπιστική βοήθεια και την παραπομπή όλων των υπευθύνων εγκλημάτων πολέμου ενώπιον της Διεθνούς Δικαιοσύνης".

Πηγή: ΚΥΠΕ