Ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ δήλωσε σήμερα ότι η Μόσχα και το Μινσκ υιοθετούν μια υπεύθυνη προσέγγιση σε θέματα που αφορούν την πιθανή χρήση πυρηνικών όπλων, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Η Ρωσία και η Λευκορωσία ολοκληρώνουν κοινές στρατιωτικές ασκήσεις, με την κωδική ονομασία Zapad (Δύση), λέγοντας ότι στοχεύουν στη δοκιμή της ετοιμότητας για μάχη και της αμυντικής ικανότητας, αν και έχουν εγείρει ανησυχίες μεταξύ των γειτονικών χωρών καθώς συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο δήλωσε ότι οι ασκήσεις περιλαμβάνουν δοκιμές για την εκτόξευση ρωσικών τακτικών πυρηνικών όπλων, καθώς και σχεδιασμό για την πιθανή χρήση του υπερηχητικού πυραύλου Oreshnik της Ρωσίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ