Η αμυντική θωράκιση της Κύπρου από το Ισραήλ μετατρέπεται στον τουρκικό τύπο σε αφήγημα νέας «περικύκλωσης» της Άγκυρας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σοζτζού

Η αντιπολιτευόμενη, κεμαλικής κατεύθυνσης εφημερίδα Σοζτζού προβάλλει πρωτοσέλιδα τις εξελίξεις υπό τον τίτλο «Ασυνήθιστες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο». Το ρεπορτάζ αναδεικνύει τον «ελληνοϊσραηλινό άξονα» ως υπαρξιακή απειλή για τη χώρα.

«Σοβαρές εξελίξεις λαμβάνουν χώρα στην Ανατολική Μεσόγειο και την περιοχή της ‘Γαλάζιας Πατρίδας’. Ενώ η ΤΔΒΚ επικεντρώνεται στις προεδρικές εκλογές της 19ης Οκτωβρίου, η ελληνοκυπριακή διοίκηση πυροδοτεί νέες κρίσεις με κινήσεις στον τομέα της άμυνας».

Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή των ασκήσεων «Μεσογειακή Καταιγίδα – Μάρτυρας Τζενγκίζ Τοπέλ» (Τουρκία – «ΤΔΒΚ») και «Ευνομία» (Κύπρος – Ιταλία – Γαλλία), με την παράλληλη ανάπτυξη του Barak MX στη ναυτική βάση Μαρί και στην αεροπορική βάση Πάφου.

Ο απόστρατος ναύαρχος Τζεμ Γκιουρντενίζ και πατέρας της Γαλάζιας Πατρίδας προειδοποιεί ότι το ισραηλινό σύστημα «αποτελεί σημείο καμπής στην εξίσωση ασφάλειας» και ότι «εάν τα ραντάρ του ‘κλειδώσουν’ τουρκικά αεροσκάφη, θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρή πολιτική κρίση». Το αφήγημα ολοκληρώνεται με την καταγγελία πως «οι Ελληνοκύπριοι και οι Έλληνες εκμεταλλεύονται την αποχώρηση των τουρκικών γεωτρήσεων» για να προχωρήσουν σε νέες εξορύξεις με στήριξη ΗΠΑ και Κατάρ.

Χουριέτ

Η φιλοκυβερνητική Χουριέτ σε ανταπόκριση από τα Κατεχόμενα αναφέρει πως «Μετά τον Σιδηρούν Θόλο του Ισραήλ, οι Ελληνοκύπριοι ετοιμάζουν κατάλογο αιτημάτων για όπλα και προς τις ΗΠΑ». Το δημοσίευμα παρουσιάζει την κίνηση της Λευκωσίας ως οργανικό βήμα προς βαθύτερη ένταξη στον δυτικό αμυντικό μηχανισμό – κίνηση που, στο αφήγημα της Άγκυρας, εγγράφεται ως πρόκληση και νέα πίεση προς την Τουρκία.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Κύπρος, μετά την αγορά του Barak MX, «έχει ετοιμάσει λίστα αιτημάτων για την απόκτηση πλεονάζοντος αμερικανικού στρατιωτικού υλικού», στο πλαίσιο του προγράμματος EDA (Excess Defense Articles). Στη λίστα περιλαμβάνονται μεταγωγικά C-130 Hercules, ελικόπτερα Kiowa και Chinook, τεθωρακισμένα, αντιαεροπορικά και πυροβόλα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πρόθεση της Λευκωσίας να αποστείλει τα ρωσικά BMP-3 στην Ουκρανία, αντικαθιστώντας τα με δυτικά οχήματα. Παράλληλα, σημειώνεται ότι η ΕΕ ενέκρινε χαμηλότοκο δάνειο ύψους 1,88 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος SAFE.

Τα δύο δημοσιεύματα (Σοζτζού και Χουριέτ) συγκλίνουν σε μια κεντρική ιδέα: η Λευκωσία, με την υποστήριξη Ισραήλ, ΗΠΑ και ΕΕ, αναδεικνύεται σε κόμβο στρατηγικής αποδυνάμωσης της τουρκικής θέσης στην Ανατολική Μεσόγειο.