Η επιστροφή του Τούρκου προέδρου από την έκτακτη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας και του Αραβικού Συνδέσμου στη Ντόχα συνοδεύτηκε από δηλώσεις με έντονο ύφος και πάλι κατά του Ισραήλ.

«Το Ισραήλ συνεχίζει απερίσκεπτα τις ληστείες του στην περιοχή. Μετά τις επιθέσεις στη Γάζα, τη Συρία, τον Λίβανο, την Υεμένη και το Ιράν, αυτή τη φορά στόχευσε την αντιπροσωπεία που διεξάγει ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις στη Γάζα στο Κατάρ».

Ο Τούρκος πρόεδρος χαρακτήρισε την πολιτική ηγεσία του Ισραήλ ως διεστραμμένη, συγκρίνοντας ξανά τον Νετανιάχου με τον Χίτλερ.

«Ας το ξεκαθαρίσουμε: Το Ισραήλ δεν υπηρετεί θρησκεία, αλλά μια διεστραμμένη ιδεολογία. Ο Νετανιάχου και η συμμορία του λένε στον κόσμο μόνο τις κατασκευασμένες ιστορίες του Σιωνισμού. Ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών επιβάλλει την εδαφική ακεραιότητα των κρατών, την κυρίαρχη ισότητα και τη μη αλλαγή των συνόρων τους με τη βία. Πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό. Επομένως, τα σενάρια που δημιουργούνται με την έννοια της ‘γης της επαγγελίας’ είναι νομικά άκυρα και στερούνται νομιμότητας. Αυτοί που κυβερνούν το Ισραήλ δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα δίκτυο δολοφονιών που έχει μετατρέψει τη δική του ριζοσπαστική αντίληψη σε φασιστική ιδεολογία. Από αυτή την άποψη, ο Νετανιάχου είναι στην ουσία συγγενής ιδεολογικά με τον Χίτλερ. Διαθέτει ένα τέτοιο χαρακτηριστικό. Όπως ακριβώς ο Χίτλερ, επηρεασμένος από την πρόοδο που σημείωσε, δεν μπόρεσε να προβλέψει την ήττα που τον περίμενε, έτσι και ο Νετανιάχου θα υποστεί την ίδια τελική μοίρα. Το πιστεύω αυτό».

Ο Ερντογάν χαρακτήρισε, παράλληλα, την επίθεση ως «κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας μιας ανεξάρτητης και ειρηνικής χώρας», υπογραμμίζοντας ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει να αναγνωρίσει τη σοβαρότητα της κατάστασης.

«Το γεγονός ότι η διαπραγματευτική ομάδα ήταν ο στόχος αυτής της ύπουλης επίθεσης αποτελεί κατάφωρη περιφρόνηση του διεθνούς συστήματος και του δικαίου. Αυτή η ειδεχθής επίθεση αποτελεί κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας μιας ανεξάρτητης και ειρηνικής χώρας. Αποκαλύπτει για άλλη μια φορά το σημείο, στο οποίο έχει φτάσει η κατοχική και τρομοκρατική νοοτροπία του Ισραήλ. Όλος ο κόσμος βλέπει τώρα ότι το Ισραήλ αποτελεί σαφή απειλή για τη διεθνή τάξη. Ως Τουρκία, εκφράζουμε με τον πιο έντονο τρόπο ότι στεκόμαστε στο πλευρό του αδελφού μας Κατάρ και του παλαιστινιακού λαού. Με την ευκαιρία αυτή, εύχομαι ο Αλλάχ να αναπαύσει τους αδελφούς και τις αδελφές μας, που έπεσαν θύματα της κρατικής τρομοκρατίας του Ισραήλ και ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες».

Η Τουρκία σημαιοφόρος του παλαιστινιακού ζητήματος

Ο πρόεδρος Ερντογάν τόνισε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να προβάλλει ηγετικό ρόλο στην υπεράσπιση των Παλαιστινίων.

«Η Τουρκία θα συνεχίσει να είναι ο σημαιοφόρος του παλαιστινιακού ζητήματος υπό οποιεσδήποτε συνθήκες».

Σχολιάζοντας τη συμμετοχή πολλών ηγετών στη σύνοδο, ο Ερντογάν επισήμανε τη συλλογική βούληση του ισλαμικού κόσμου κατά της ισραηλινής επιθετικότητας και τη στήριξη προς το Κατάρ.

«Η σύνοδος κορυφής μάς κατέδειξε έντονα τη συλλογική βούληση του ισλαμικού κόσμου κατά της ισραηλινής επιθετικότητας και την αλληλεγγύη του προς το Κατάρ. Στη δήλωση που υιοθετήσαμε σήμερα, τονίσαμε ότι η ισραηλινή επίθεση στρεφόταν εναντίον όλων των ισλαμικών κρατών. Ζητήσαμε επίσης όλα τα δυνατά νόμιμα και αποτελεσματικά μέτρα για να σταματήσουν οι απάνθρωπες πράξεις του Ισραήλ κατά του παλαιστινιακού λαού. Ως πρωτοπόροι της χώρας μας, αξιολογήσαμε πρόσθετα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης των διπλωματικών και οικονομικών σχέσεων με το Ισραήλ. Με την ευκαιρία της συνόδου κορυφής, συναντήθηκα με πολλούς ηγέτες, ιδίως με τον Εμίρη του Κατάρ. Ως πρόεδρος του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας, προσπαθούμε να συμβάλουμε στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των Παλαιστινίων αδελφών μας».

Αποκάλυψη του «πραγματικού προσώπου» του Ισραήλ

Με έμφαση στη διεθνή διάσταση, ο Ερντογάν επανέλαβε ότι η κλιμάκωση της ισραηλινής καταπίεσης αποκαλύπτει την πραγματική φύση του Ισραήλ.

«Καθώς το Ισραήλ κλιμακώνει την καταπίεσή του, το πραγματικό του πρόσωπο αποκαλύπτεται. Ακόμα και εκείνοι που αγνοούσαν τη συστηματική ισραηλινή καταπίεση στην Παλαιστίνη εδώ και χρόνια άρχισαν να λένε: ‘Αυτό δεν μπορεί πλέον να ισχύει’. Όπως δηλώσατε και εσείς ο ίδιος, η Διακήρυξη της Νέας Υόρκης, που υιοθετήθηκε από 142 χώρες στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ήταν μια διαδικασία που άλλαξε ριζικά τις διπλωματικές ισορροπίες στο παλαιστινιακό ζήτημα. Τα αποτελέσματα των πρόσφατων ψηφοφοριών στον ΟΗΕ δείχνουν ότι το Ισραήλ απομονώνεται ολοένα και περισσότερο. Η θέση της λύσης των δύο κρατών, την οποία η Τουρκία υποστηρίζει εδώ και χρόνια σε κάθε πλατφόρμα, έχει πλέον γίνει η κοινή βούληση της παγκόσμιας πλειοψηφίας. Από την οπτική γωνία της Τουρκίας, η νομιμότητα του διπλωματικού μας αγώνα έχει επιβεβαιωθεί. Από μία άποψη, οι αλλαγές στη βούληση σε αυτές τις αποφάσεις που ελήφθησαν στον ΟΗΕ καταδεικνύουν σαφώς ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στο να ενταχθούν με την πάροδο του χρόνου όσοι δεν είχαν ταχθεί με τους ψηφοφόρους του ‘ναι’ μέχρι τώρα στους ψηφοφόρους του ‘ναι’. Πιστεύω ότι η αναγνώριση της Παλαιστίνης ως κράτους από τις δυτικές χώρες θα σπρώξει το Ισραήλ ακόμη περισσότερο σε μια γωνία. Θα ασκήσουμε πίεση σε όλους. Θα το δηλώσουμε αυτό για άλλη μια φορά στην πλατφόρμα του ΟΗΕ. Αν θέλει ο Θεός, θα κάνουμε την κραυγή των καταπιεσμένων να ακουστεί σε όλο τον κόσμο».

Στήριξη στους Παλαιστίνιους και ενίσχυση της ισλαμικής αδελφότητας

Ο Τούρκος πρόεδρος συνέδεσε την κατάσταση με την ανάγκη ενίσχυσης των μηχανισμών ασφάλειας και συνεργασίας των ισλαμικών κρατών.

«Σύμφωνα με την πεποίθησή μας, το Ισραήλ δεν μπορεί να βεβηλώσει τις ευλογημένες μνήμες των προφητών μας, του Μωυσή και άλλων προφητών, και τα θεϊκά μηνύματα που μεταφέρουν. Ο ισλαμικός κόσμος πρέπει να ανταποκριθεί σε αυτή την άθλια επίθεση στους προφήτες του με γνώση και σοφία. Είναι επίσης ζωτικής σημασίας οι ισλαμικές χώρες να αναπτύξουν μηχανισμούς ασφάλειας, συνεργασίας, ανταλλαγής πληροφοριών και διαχείρισης κρίσεων μεταξύ τους. Προτείνω ιδιαίτερα να ενισχύσουμε την αδελφότητά μας ακολουθώντας το κάλεσμα του Προφήτη μας: ‘Ω, υπηρέτες του Θεού, να είστε αδέρφια’».