Άγκυρα στέλνει ισχυρά μηνύματα στην ανατολική Λιβύη, υπογραμμίζοντας τη σημασία του τουρκολιβυκού μνημονίου

Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ενισχύει την πίεση στον Χαφτάρ, στέλνοντας μήνυμα ότι η Άγκυρα απαιτεί τη συμμόρφωση του Χαφτάρ με τις δεσμεύσεις που απορρέουν από το τουρκολιβυκό μνημόνιο.

«Σκεφτόμαστε ότι πρέπει να εδραιωθεί ένας εποικοδομητικός διάλογος ανάμεσα στην ανατολική και δυτική Λιβύη», δήλωσε κατά την επιστροφή του από τη Ντόχα του Κατάρ ο πρόεδρος της Τουρκίας, επισημαίνοντας τη βελτίωση των σχέσεων με τη Βεγγάζη.

"Βλέπουμε ότι υπήρξε θετική και σαφής πρόοδος τους τελευταίους μήνες στις σχέσεις της Τουρκίας με τη διοίκηση Χαφτάρ που ελέγχει την ανατολική Λιβύη. Υπάρχει ισχυρή προσδοκία ότι η διοίκηση της Βεγγάζης θα επικυρώσει τη συμφωνία για τις θαλάσσιες ζώνες που υπέγραψε η Τουρκία με την Τρίπολη", είπε, στέλνοντας σαφές μήνυμα στον Χαφτάρ και στην Ελλάδα, η οποία ασκεί επίσης πιέσεις στον Λίβυο στρατηγό να μην επικυρώσει το λεγόμενο «μνημόνιο».

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υπενθύμισε με κάθε τρόπο τη σημασία της συμφωνίας για τις θαλάσσιες ζώνες και έδειξε ότι δεν προτίθεται να αφήσει σε εκκρεμότητα το τουρκολιβυκό μνημόνιο.

"Περιμένουμε η πολιτική διαδικασία στη Λιβύη να προχωρήσει μέσω δίκαιων, έγκυρων και διαφανών εκλογών. Εμείς θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε στο πλευρό του λιβυκού λαού και να ενισχύουμε το έδαφος διαλόγου. Η επικύρωση από τη διοίκηση της Βεγγάζης της συμφωνίας για τις θαλάσσιες ζώνες μεταξύ Τουρκίας και Τρίπολης θα αποτελέσει σημαντική κατάκτηση για το διεθνές δίκαιο", επέμεινε ο Τούρκος πρόεδρος, καθιστώντας σαφές ότι η επικύρωση του τουρκο-λιβυκού μνημονίου αποτελεί προτεραιότητα.

Ο Τούρκος πρόεδρος έστειλε μήνυμα επίσης προς τον στρατάρχη Χαφτάρ ότι η πολιτική υποστήριξη της Τουρκίας προς την Τρίπολη δεν περιορίζεται στην κυβέρνηση, αλλά περιλαμβάνει τη διεύρυνση διαύλων και προς την ανατολική Λιβύη.

"Από την αρχή της διαδικασίας η Τουρκία στήριζε τη νόμιμη κυβέρνηση της Τρίπολης, αλλά η τελευταία πολιτική μας κατεύθυνση έχει εξελιχθεί ώστε να ανοίξει διπλωματικά κανάλια και προς την ανατολική Λιβύη. Αυτό αντικατοπτρίζει τις πολυδιάστατες διπλωματικές μας προσπάθειες και το περιφερειακό όραμα της Τουρκίας, που στοχεύει στην ειρήνη", σημείωσε.