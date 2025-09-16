Η Άγκυρα, δια στόματος Τούρκου προέδρου Ερντογάν, στέλνει ξεκάθαρα μηνύματα ενόχλησης προς την αμυντική ενίσχυση της Κύπρου από το Ισραήλ, θέτοντας εκ νέου θέμα εγγυήσεών της στη Μεγαλόνησο.

«Αυτά τα δικαιώματα, ανεξαρτήτως ποιο πολιτικό κόμμα βρίσκεται στην εξουσία, εξασφαλίζουν την ύπαρξη της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου και προστατεύουν τα θαλάσσια δικαιώματα στην Ανατολική Μεσόγειο», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος επιστρέφοντας από το ταξίδι του στη Ντόχα του Κατάρ.

Σε δηλώσεις του προς τους Τούρκους δημοσιογράφους μέσα στο αεροπλάνο ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν δίστασε να προειδοποιήσει ότι οποιαδήποτε απόπειρα παραβίασης των τουρκικών συμφερόντων στο νησί θα επιφέρει σοβαρές συνέπειες.

«Το νησί της Κύπρου υπήρξε για χρόνια πεδίο παιχνιδιών περιφερειακών και παγκόσμιων δυνάμεων. Η πρόσφατη ιστορία δείχνει πόσο αιματηρά μπορούν να γίνουν αυτά τα παιχνίδια. Κανείς δεν πρέπει να στήσει νέα παιχνίδια που θα προκαλέσουν ξανά δεινά στο νησί. Ούτε εμείς ούτε ο τουρκοκυπριακός λαός έχουμε ξεχάσει όσα περάσαμε. Οι μνήμες γεμάτες πόνο είναι φρέσκιες. Κανείς δεν μπορεί να προκαλέσει παρόμοιο πόνο ξανά στους Τουρκοκύπριους και δεν θα το επιτρέψουμε».

Ο Τούρκος πρόεδρος συνέδεσε τα κυπριακά συμφέροντα με τα εθνικά, στέλνοντας μήνυμα σε όποιον επιχειρήσει αλλαγές στην ισορροπία δυνάμεων, ειδικά υπό το πρίσμα των πρόσφατων εξοπλισμών με σύστημα Barak MX.

«Θεωρούμε τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου ως δικά μας δικαιώματα και συμφέροντα.

Και επειδή δεν επιτρέψαμε να αμφισβητηθούν αυτά, η Τουρκία διαθέτει τα νόμιμα δικαιώματα εγγυήτριας δύναμης, όπως αναγνωρίζονται στο διεθνές δίκαιο και στις αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών».

Την ίδια ώρα, ο Ερντογάν επέμεινε στην αναγνώριση της πολιτικής αυτονομίας των Κατεχομένων.

«Η Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου, ως κυρίαρχο κράτος, θα διεξαγάγει τις εκλογές της υπό την εποπτεία της ανεξάρτητης δικαιοσύνης, με τη βοήθεια του Θεού. Η Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου είναι αδελφή μας».

Ο Ερντογάν έκλεισε υπογραμμίζοντας τη σημασία της σταθερότητας στη Βόρεια Κύπρο.

«Εύχομαι οι εκλογές της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου να είναι ευοίωνες».