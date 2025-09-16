Όλο και περισσότεροι αθλητές, ακόμη και ποδοσφαιριστές της Πρέμιερ Λιγκ, στρέφονται σε ένα απροσδόκητο «όπλο» για καλύτερη απόδοση και αντοχή, ένα καυτό σφηνάκι κυπριακού ελαιόλαδου, πλούσιου σε πολυφαινόλες.

Σύμφωνα με το Reuters, ένα πιπεράτο, «καυστικό» στο λαιμό λάδι δεν καταναλώνεται σε σαλάτες, αλλά σε μικρές δόσεις ως μέρος μιας νέας τάσης στην αθλητική διατροφή. Ο πρώην μάνατζερ της FIFA, Νίκος Σχίζας, που εκπροσωπούσε ποδοσφαιριστές παγκοσμίως, παρατήρησε ότι όσοι δοκίμαζαν το λάδι ανέφεραν ταχύτερη αποκατάσταση και περισσότερη ενέργεια. «Χωρίς να τους πιέζω, γύριζαν πίσω ζητώντας κι άλλο», λέει χαρακτηριστικά.

Ο Σχίζας συνεργάζεται πλέον με τον γεωπόνο Νικολά Νετιέν, με στόχο την παραγωγή ελαιολάδου πρώιμης συγκομιδής, υπό το εμπορικό σήμα Oleaphen. Το προϊόν κυκλοφορεί σε κάψουλες μίας δόσης από φύκια, που προστατεύουν τις πολύτιμες ενώσεις από την οξείδωση. Ήδη, εκτός από ποδοσφαιριστές, το χρησιμοποιεί και επαγγελματική ομάδα ποδηλασίας στο Tour de France.

Η καινοτομία τους βασίζεται σε μια παλιά μεσογειακή παράδοση. Οι ελιές συλλέγονται άγουρες, όταν έχουν τη μέγιστη συγκέντρωση πολυφαινολών. Η διαδικασία παραγωγής αποδίδει ουσίες όπως η Ολεοκανθάλη, που ο Νετιέν αποκαλεί «το πιο φυσικό και ισχυρό αντιφλεγμονώδες στον κόσμο». Σύμφωνα με τον ίδιο, το λάδι αυτό περιέχει έως και 30 φορές περισσότερες πολυφαινόλες σε σχέση με το απλό εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο και 100 φορές περισσότερη Ολεοκανθάλη.

Η επιστημονική κοινότητα δείχνει αυξανόμενο ενδιαφέρον. Δύο κυπριακά πανεπιστήμια ετοιμάζουν κλινικές μελέτες με Κύπριους ποδοσφαιριστές, ώστε να αξιολογήσουν την επίδραση του λαδιού στην απόδοση αλλά και στη μικροβιακή χλωρίδα του εντέρου.

Ο Νετιέν σημειώνει πως η πρακτική αυτή δεν είναι καινούρια: «Στην Ελλάδα και την Κύπρο υπήρχε ανέκαθεν η παράδοση να φτιάχνεται λίγο λάδι στην αρχή της σεζόν, που κρατιόταν στο σπίτι ως φάρμακο. Αυτό που κάνουμε σήμερα είναι απλώς η αναβίωση μιας γνώσης χιλιάδων ετών».