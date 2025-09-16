Νέα ρωσική πυραυλική επίθεση σημειώθηκε σήμερα στη συνοικία Σλομπόντα του Χαρκόβου, προκαλώντας υλικές ζημιές και δύο τραυματισμούς.
Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ο πύραυλος έπληξε τ National Pharmaceutical University στο Χάρκοβο , προκαλώντας ζημιές στη στέγη και σε ένα από τα ταβάνια. Την ώρα της επίθεσης το κτίριο ήταν άδειο και δεν υπήρξαν θύματα εντός του χώρου. Ωστόσο, δύο άτομα που βρίσκονταν στον δρόμο τη στιγμή της έκρηξης τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο.
Οι ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας και σωστικά συνεργεία έσπευσαν αμέσως στο σημείο, ενώ συνεχίζεται η καταγραφή των ζημιών.
Η επίθεση στη Σλομπόντα έρχεται να προστεθεί στη σειρά επιθέσεων που δέχεται το Χάρκοβο τους τελευταίους μήνες, καθώς η πόλη παραμένει στο στόχαστρο των ρωσικών δυνάμεων.
The moment of a Russian missile attack on the Sloboda district of Kharkiv on 16 September— Euromaidan Press (@EuromaidanPress) September 16, 2025
The attack damaged the roof and one of the ceilings of the two-story administrative building. There were no casualties in the building. However, two people were injured on the street at the… pic.twitter.com/sc9Cj1q1CH