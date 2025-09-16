«Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πρόσβαλε την τουρκική σημαία» ωρύονται σήμερα τα τουρκικά ΜΜΕ

Ως μέγα αδίκημα προβάλλουν σήμερα τα τουρκικά ΜΜΕ τα λόγια του Γιάννη Αντετοκούνμπο για την τουρκική σημαία, αλλάζοντας παράλληλα την εκδοχή της μη χειραψίας με τον Αλπερέν Σενγκιούν.

Η αφετηρία της διαμάχης δεν ήταν άλλη από το Ευρωμπάσκετ 2025, όπου η Εθνική Τουρκίας κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο και απέκλεισε την Ελλάδα στα ημιτελικά με 94-68. Εκεί, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρέθηκε στο στόχαστρο, όχι για την απόδοσή του στο παρκέ, αλλά για μια φράση που ακούστηκε ως ύβρις προς την τουρκική σημαία. Το επεισόδιο παρουσιάζεται από τον τουρκικό Τύπο ως απόδειξη «ασέβειας».

Αφορμή υπήρξε η κριτική του Αλπερέν Σενγκιούν, ο οποίος μετά τη νίκη δήλωσε ότι ο Έλληνας σταρ «δεν ήταν και τόσο καλός στις πάσες» και ότι η Τουρκία προσαρμόστηκε ανάλογα. Όταν ρωτήθηκε, ο Αντετοκούνμπο απάντησε πως «όσοι πιστεύουν ότι δεν είμαι αρκετά καλός στις πάσες θα πρέπει να παρακολουθήσουν τα βίντεό μου στο YouTube». Η αντιπαράθεση παρέμεινε στα όρια μιας αθλητικής λεκτικής μονομαχίας, μέχρι που πήρε άλλη τροπή.

Η στιγμή της έκρηξης

Κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης στα κοινωνικά δίκτυα, χιλιάδες χρήστες κατέκλυσαν τον λογαριασμό του Αντετοκούνμπο με μηνύματα που έφεραν τουρκικές σημαίες. Ο Έλληνας άσος, φανερά εκνευρισμένος, φέρεται να αντέδρασε λέγοντας: «Πάρτε αυτή τη γα...νη τουρκική σημαία από εδώ!» Η φράση αυτή προβλήθηκε ως το αποκορύφωμα της ασέβειας, δίνοντας διαστάσεις εθνικής προσβολής στην Τουρκία.

Η αντιστροφή της... χειραψίας

Στην ίδια γραμμή, τουρκικά μέσα ισχυρίστηκαν ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αρνήθηκε να δώσει το χέρι του στον Αλπερέν Σενγκιούν κατά την απονομή των μεταλλίων. «Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν έδωσε το χέρι του στον διεθνή μας παίκτη Αλπερέν Σενγκιούν στην τελετή απονομής των βραβείων του EuroBasket 2025», γράφεται σήμερα χαρακτηριστικά.