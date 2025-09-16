Ο μοναδικός επιζών της τραγωδίας της Air India μπορεί να μην επιστρέψει ποτέ στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς φοβάται πολύ να επιβιβαστεί σε αεροπλάνο, αποκάλυψε η οικογένειά του.

Ο Vishwash Kumar Ramesh, 40 ετών, ήταν ο μόνος επιβάτης που επέζησε από τη συντριβή του Ιουνίου που σκότωσε 260 άτομα.

Ο Ramesh κατάφερε να συρθεί από τη θέση του, 11Α, και να διαφύγει όταν το Boeing 787 με προορισμό το Γκάτγουικ συνετρίβη τον περασμένο Ιούνιο στην Αχμενταμπάντ. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου έλαβε τις πρώτες βοήθειες για τραύματα στο πρόσωπο και στο στήθος. Ο αδελφός του, Ajay, 35 ετών, ήταν ένας από τους 241 επιβαίνοντες στο αεροπλάνο που έχασαν τη ζωή τους. Άλλα 19 άτομα στο έδαφος σκοτώθηκαν.

Η σύζυγός του και ο 4χρονος γιος του ταξίδεψαν στην Ινδία, όπου ο 40χρονος λαμβάνει συμβουλευτική υποστήριξη, αλλά έκτοτε επέστρεψαν στη Βρετανία. Ο γαμπρός του επιχειρηματία δήλωσε ότι είναι τόσο τραυματισμένος ψυχολογικά, που δεν περιμένουν να τους ακολουθήσει στο Λονδίνο ή στο οικογενειακό σπίτι στο Λέστερ. «Νομίζω ότι θα μείνει εκεί γιατί θα φοβόταν πολύ να μπει ξανά σε αεροπλάνο», δήλωσε στη Mail on Sunday.

Την ίδια στιγμή, συγγενείς επιβατών των οποίων τα λείψανα «χάθηκαν» ή μπερδεύτηκαν κατηγορούν τις ινδικές αρχές και το Υπουργείο Εξωτερικών της Βρετανίας ότι τους έχουν εγκαταλείψει. Οι οικογένειες του Ashok Patel, 74 ετών, και της συζύγου του Shobhana, 71 ετών, και του Fiongal Greenlaw-Meek, 39 ετών, και του συζύγου του Jamie, 45 ετών, κάλεσαν την Υπουργό Εξωτερικών Υβέτ Κούπερ να διερευνήσει τι συνέβη σε μια επιστολή.

