Τον φόβο ότι η μικρή Μαντλίν, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν το 2007, απήχθη από διαβόητο δίκτυο παιδεραστών που συνδέεται με έναν παιδοκτόνο, εκφράζει πρώην αξιωματούχος, ο οποίος δίνει μία νέα πιθανή τροπή στην υπόθεση που συντάραξε τον κόσμο και ακόμη δεν έχει διαλευκανθεί.

Ειδικότερα, ο Μαρκ Βερβίλγκεν που έχει διατελέσει υπουργός Δικαιοσύνης του Βελγίου και είχε ηγηθεί της έρευνας για τον δολοφόνο και παιδεραστή Μαρκ Ντιτρού, εκτιμά πως μία γνωστή συμμορία διακινητών θα μπορούσε να συνδέεται με την εξαφάνιση της Μαντλίν ΜακΚάν.

Η προειδοποίηση για τη συμμορία παιδεραστών τρεις μέρες πριν την εξαφάνιση

Τη στιγμή που ο βασικός ύποπτος της υπόθεσης Κριστιάν Μπρικνέρ αποφυλακίζεται αύριο, Τετάρτη (17/9/25), οι Αρχές καλούνται να στρέψουν τις έρευνές τους αλλού.

Η Μαντλίν ήταν τριών ετών, όταν εξαφανίστηκε ενώ βρισκόταν σε διακοπές στην Πράια ντα Λουζ της Πορτογαλίας, τον Μάιο του 2007. Τρεις ημέρες νωρίτερα, η βελγική αστυνομία είχε εκδώσει προειδοποίηση στις ευρωπαϊκές αστυνομικές δυνάμεις σχετικά με πληροφορίες που έλεγαν ότι μια συμμορία παιδεραστών είχε διατάξει την απαγωγή ενός μικρού παιδιού.

«Οι πληροφορίες υποδηλώνουν ότι μια ομάδα παιδεραστών στο Βέλγιο έκανε "παραγγελία" για ένα νεαρό κορίτσι τρεις ημέρες πριν από την απαγωγή της Μαντλίν. Κάποιος που συνδέεται με αυτήν την ομάδα είδε τη Μαντλίν, την τράβηξε φωτογραφία και την έστειλε στο Βέλγιο. Ο υποψήφιος παιδόφιλος συμφώνησε ότι το κορίτσι ήταν κατάλληλο και η Μαντλίν απήχθη» αναφέρει ο Βερβίλγκεν στην εφημερίδα The Sun.

«Δεν είχα ποτέ πρόσβαση στα αρχεία της Μαντλίν ΜακΚάν. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι μόλις άκουσα για την υπόθεση, ένιωσα deja vu, γιατί μου θύμισε αμέσως τον Ντιτρού» δήλωσε ο Μαρκ Βερβίλγκεν.

«Αν εξετάσουμε την υπόθεση, είναι πιθανό η Μαντλίν να απήχθη κατόπιν παραγγελίας. Η ειδοποίηση που εστάλη φαίνεται ότι πρέπει να προήλθε από τη βελγική αστυνομία και θα έπρεπε να είχε ληφθεί σοβαρά υπόψη» ανέφερε ο ίδιος.

«Οι ερευνητές που είχαν αναλάβει την υπόθεση του Ντιτρού αποκάλυψαν αναφορές για πιθανές ομάδες παιδεραστών που δρούσαν στο Βέλγιο εκείνη την εποχή, αλλά δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν την έρευνά τους, καθώς αυτή επικεντρώθηκε στον Ντιτρού, αντιμετωπίζοντάς τον ως μοναχικό δράστη».

Οι ομοιότητες στις δύο υποθέσεις

Ο 68χρονος Ντιτρού, απήγαγε, βίασε και δολοφόνησε κορίτσια στο Βέλγιο τη δεκαετία του 1990. Συνελήφθη το 1996 και καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη το 2004, ενώ εκτιμάται ότι έχει διασυνδέσεις με ευρωπαϊκά δίκτυα εμπορίας παιδιών.

Ο Βερβίλγκεν παραδέχτηκε πολλές «ομοιότητες» μεταξύ των υποθέσεων. «Ήταν σαφές ότι τα δίκτυα παιδεραστίας και η εμπορία παιδιών συνέβαιναν στην Ευρώπη, το γνωρίζουμε αυτό από την εποχή του Ντιτρού, αλλά η εξεταστική επιτροπή δεν είχε ποτέ τη δυνατότητα να τα εξετάσει σωστά».

«Η υπόθεση Ντιτρού μας έδειξε ότι η απαγωγή παιδιών απαιτούσε οργάνωση και σχεδιασμό και σίγουρα περισσότερα από ένα άτομα για να λειτουργήσει αυτό το κύκλωμα» όπως εξήγησε.

