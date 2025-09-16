Η δολοφονία του Αμερικανού συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ συνεχίζει να προκαλεί ισχυρές πολιτικές αναταράξεις στις ΗΠΑ, με το βλέμμα στραμμένο αυτή τη φορά στις αντιδράσεις της άκρας δεξιάς. Ο Νίκολας Τζ. Φουέντες, γνωστός για την αμφιλεγόμενη παρουσία του στο πολιτικό φάσμα, προχώρησε σε ανάρτηση που σχολιάστηκε έντονα.

«Ο Τσάρλι Κερκ ήταν αρκετά ανεκτικός προς την Άκρα Αριστερά ώστε να τους αντιμετωπίζει ανοιχτά σε δημόσιες αντιπαραθέσεις. Η Άκρα Αριστερά τον σκότωσε. Στην Άκρα Δεξιά όμως δεν έδειξε την ίδια ανεκτικότητα, αρνούμενος μέχρι τέλους να μας δώσει βήμα σε διάλογο. Τώρα η Άκρα Δεξιά τον πενθεί», έγραψε ο Φουέντες, προσθέτοντας ότι «υπάρχει ένα μάθημα μέσα σε αυτό».

Η τοποθέτηση προκάλεσε διχογνωμίες: άλλοι την εξέλαβαν ως πολιτική εκμετάλλευση μιας τραγωδίας, ενώ υποστηρικτές του την είδαν ως μήνυμα υπεράσπισης της ελευθερίας λόγου απέναντι σε κάθε ιδεολογικό αποκλεισμό.

Charlie Kirk was tolerant enough of the Far Left that he openly and vigorously debated them. The Far Left killed him.



He never extended this tolerance to the Far Right, which he refused to debate until his death. Now, the Far Right mourns him.



There is a lesson in this. — Nicholas J. Fuentes (@NickJFuentes) September 15, 2025

Ποιος είναι ο Νίκολας Φουέντες



Ο Νίκολας Τζ. Φουέντες είναι Αμερικανός ακτιβιστής της άκρας δεξιάς και ιδρυτής του κινήματος “America First”, το οποίο προβάλλει έντονα εθνικιστικές, αντι-μεταναστευτικές και θέσεις κατά της παγκοσμιοποίησης. Έχει ταυτιστεί με τον χώρο των λεγόμενων “Groypers”, μιας διαδικτυακής κοινότητας που επιδιώκει να προωθήσει ακραίες ιδέες εντός του ρεπουμπλικανικού κόμματος. Ο Φουέντες υποστηρίζει έναν σκληρό κοινωνικό συντηρητισμό, αντιτίθεται στις αμερικανικές στρατιωτικές επεμβάσεις στο εξωτερικό και έχει κατηγορηθεί για αντισημιτικές και ρατσιστικές δηλώσεις, γεγονός που τον καθιστά μια από τις πιο διχαστικές προσωπικότητες του σύγχρονου αμερικανικού πολιτικού τοπίου.