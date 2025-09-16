Ο Βρετανός ακτιβιστής Tommy Robinson, με ανάρτησή του στο Χ, έφερε στο προσκήνιο νέα έκθεση των Ηνωμένων Εθνών κατά Τουρκίας-Ερντογάν που παρουσιάστηκε τον Ιούλιο στο Συμβούλιο Ασφαλείας . Η έκθεση αποκαλύπτει πως τουρκικής κατασκευής όπλα καταλήγουν στη σύρραξη του Σουδάν και του Νότιου Σουδάν, παραβιάζοντας το διεθνές εμπάργκο όπλων που ισχύει από το 2018.

Τα ευρήματα δείχνουν αδύναμη εποπτεία στις εξαγωγές και εκτροπή οπλισμού, με αποτέλεσμα την περαιτέρω αποσταθεροποίηση της περιοχής. Πέρα από τον ελαφρύ οπλισμό, γίνεται ειδική αναφορά στη χρήση τουρκικών drones Bayraktar TB2 και Akinci, καθώς και συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου, που έχουν εντείνει τη βία, προκαλώντας χιλιάδες εκτοπισμούς και επιδείνωση της ανθρωπιστικής κρίσης.





A new report by the United Nations has shed light on a troubling reality: Turkish-made weapons are fueling the conflict in Sudan and South Sudan, despite an international arms embargo in place since 2018.



The findings, presented to the UN Security Council in July, highlight a… pic.twitter.com/WlLHt3VRMn — Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) September 15, 2025

Ο Robinson σχολίασε δηκτικά τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατηγορώντας τον για «υποκρισία» καθώς, όπως είπε, «συνεχίζει να φωτογραφίζεται με Ευρωπαίους ηγέτες, ενώ τα όπλα του αιματοκυλούν την Αφρική».



«Ο Ερντογάν δεν υπήρξε τίποτα άλλο παρά ένας πανούργος σκύλος, κι όμως εξακολουθεί να τρίβει μύτες με τους Ευρωπαίους ηγέτες», δήλωσε χαρακτηριστικά.



Υπενθυμίζεται πως στο Λονδίνο, την Κυριακή, ο Βρετανός ακτιβιστής Tommy Robinson ηγήθηκε μαζικών κινητοποιήσεων που συγκέντρωσαν χιλιάδες διαδηλωτές. Οι συγκεντρωμένοι διαμαρτυρήθηκαν ενάντια στην κυβερνητική πολιτική για τη μετανάστευση και την ασφάλεια, με έντονη παρουσία της αστυνομίας να επιβλέπει την πορεία.



