Ο στρατός του Ισραήλ άρχισε χθες Δευτέρα χερσαία επιχείρηση για την κατάληψη της πόλης της Γάζας, αναφέρει ρεπορτάζ του ειδησεογραφικού ιστότοπου Axios, επικαλούμενο πηγές του στην κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου

Σύμφωνα με την Jerusalem Post, τα άρματα μάχης των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων έχουν εισέλθει στην καρδιά της πόλης.

Μετά από εβδομάδες αυξανόμενων αεροπορικών επιδρομών στην πόλη της Γάζας, συμπεριλαμβανομένης της κατεδάφισης ενός μεγάλου αριθμού πολυώροφων κτιρίων, φαίνεται ότι οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις έφτασαν στο σημείο καμπής για μια μεγαλύτερης κλίμακας χερσαία εισβολή.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) είχαν σταδιακά επεκτείνει τις αεροπορικές επιδρομές μέσα και γύρω από την πόλη τις τελευταίες ημέρες, αλλά μέχρι στίγμης δεν είχαν στείλει χερσαίες δυνάμεις στην πυκνοκατοικημένη βόρεια πόλη, όπου πιστεύεται ότι βρίσκουν καταφύγιο εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι.

Ο Ισραηλινός Στρατός αναφέρει ότι περίπου 300.000 Παλαιστίνιοι έχουν εγκαταλείψει την Πόλη της Γάζας τις τελευταίες εβδομάδες. Ο στρατός έχει παροτρύνει όλους στην Πόλη της Γάζας να εκκενώσουν την περιοχή, με αρκετούς όμως να παραμένουν στην περιοχή καθώς φοβούνται ότι άλλες περιοχές στη Λωρίδα δεν είναι ασφαλέστερες.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες στο Γαλλικό Πρακτορείο, το Ισραήλ βομβάρδισε σφοδρά την πόλη της Γάζας τα ξημερώματα της Τρίτης αφού ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο υποστήριξε την ισραηλινή επίθεση στην κατεστραμμένη περιοχή.«Υπάρχουν σφοδροί, αδιάκοποι βομβαρδισμοί στην πόλη της Γάζας και ο κίνδυνος συνεχίζει να αυξάνεται», είπε ο αυτόπτης μάρτυρας Άχμεντ Γκαζάλ, προσθέτοντας ότι σπίτια έχουν καταστραφεί και κάτοικοι είναι παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια.

Ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας της Γάζας, η οποία διοικείται από τη Χαμάς, δήλωσε στο AFP ότι «οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται σφοδρά σε όλη την πόλη της Γάζας και ο αριθμός των νεκρών και των τραυματιών συνεχίζει να αυξάνεται».

Οικογένειες ομήρων διαμαρτύρονται έξω από την πρωθυπουργική κατοικία

Την ίδια ώρα μέλη των οικογενειών των ομήρων στη Γάζα έφτασαν στην πρωθυπουργική κατοικία στην Ιερουσαλήμ καθώς ξεκίνησε η Επιχείρηση «Το Άρμα του Γεδεών II» στην Πόλη της Γάζας, για να διαμαρτυρηθούν για την κίνηση και να ευαισθητοποιήσουν τον κόσμο σχετικά με τον πιθανό κίνδυνο για τους ομήρους, ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Δευτέρας το Φόρουμ Ομήρων και Αγνοουμένων Οικογενειών.

«Μετά από 710 νύχτες αιχμαλωσίας από τρομοκράτες, η σημερινή νύχτα θα μπορούσε να είναι η τελευταία νύχτα για τους ομήρους που μόλις και μετά βίας επιβιώνουν και η τελευταία μας ευκαιρία να εντοπίσουμε και να ανακτήσουμε τους νεκρούς για αξιοπρεπή ταφή», αναφέρει ανακοίνωσή τους.

«Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου φέρει προσωπική ευθύνη για την τύχη των ομήρων. Ο λαός του Ισραήλ δεν θα συγχωρήσει τη θυσία των ομήρων και των στρατιωτών».

Η Χαμάς απαντάει στον Τραμπ για τις «ανθρώπινες ασπίδες»

Η Χαμάς εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία απαντά στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος νωρίτερα ανέφερε πως η τρομοκρατική ομάδα μετέφερε τους Ισραηλινούς ομήρους από υπόγεια καταφύγια και θα τους χρησιμοποιήσει ως «ανθρώπινες ασπίδες» για να ματαιώσει την κατάληψη της πόλης της Γάζας από τις Ισραηλινές Δυνάμεις.

Η Χαμάς ισχυρίζεται ότι τα σχόλια του Τραμπ καταδεικνύουν «κατάφωρη προκατάληψη υπέρ της σιωνιστικής προπαγάνδας».

Η τρομοκρατική οργάνωση λέει ότι ο Τραμπ γνωρίζει καλά ότι ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είναι αυτός που καταστρέφει όλες τις πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας που θα τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα.

Η Χαμάς προσθέτει ότι θεωρεί τις ΗΠΑ — μαζί με το Ισραήλ — υπεύθυνες για την κλιμάκωση του πολέμου στη Γάζα.

«Ο εγκληματίας πολέμου Νετανιάχου φέρει την πλήρη ευθύνη για τις ζωές των κρατουμένων του στη Λωρίδα της Γάζας», αναφέρει η παλαιστινιακή ομάδα, προσθέτοντας ότι η κατάληψη της πόλης της Γάζας θέτει σε κίνδυνο τις ζωές των ομήρων.

«Η Ουάσινγκτον γνωρίζει ότι ο Νετανιάχου σαμποτάρει τις πιθανότητες οποιασδήποτε συμφωνίας, πιο πρόσφατα επιχειρώντας να δολοφονήσει την διαπραγματευτική αντιπροσωπεία στο Κατάρ ενώ συζητούσαν την τελική συμφωνία του Τραμπ».

Πηγή: Πρώτο Θέμα