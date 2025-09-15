Ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια της Ρωσίας, στη βορειοαντολική πόλη Κιρίσι, διέκοψε τη λειτουργία μιας βασικής παραγωγικής μονάδας μετά την επίθεση που δέχθηκε από ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος το σαββατοκύριακο, ανέφεραν σήμερα δύο πηγές.

Η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις της εναντίον ενεργειακών υποδομών της Ρωσίας σε μια προσπάθεια να πλήξει την πολεμική μηχανή της Μόσχας, καθώς οι συνομιλίες με στόχο των τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ των δύο χωρών έχουν βαλτώσει.

Ρώσοι αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι η μονάδα Kirishinefteorgsintez της πετρελαϊκής εταιρείας Surgutneftegaz, που είναι ένα από τα δύο κορυφαία διυλιστήρια της Ρωσίας υπήρξε μεταξύ των στόχων που δέχθηκαν επίθεση από ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη την Κυριακή.

Ο Αλεξάντερ Ντροζντένκο, κυβερνήτης της περιοχής του Λένινγκραντ, δήλωσε ότι τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταστράφηκαν στην περιοχή Κιρίσι και ότι η πυρκαγιά που προκλήθηκε από την πτώση θραυσμάτων τέθηκε υπό έλεγχο. Ο ίδιος δήλωσε ότι κανείς δεν τραυματίσθηκε.

Η Surgutneftegaz δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα να σχολιάσει το περιστατικό.

Δύο πηγές που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, λόγω του ευαίσθητου χαρακτήρα της κατάστασης, ανέφεραν ότι η μονάδα στο διυλιστήριο διέκοψε την λειτουργία της μετά την πυρκαγιά που προκλήθηκε εξαιτίας της αεροπορικής επιδρομής.

Η μονάδα αντιπροσωπεύει σχεδόν το 40% της συνολικής δυναμικότητας επεξεργασίας του διυλιστηρίου, η οποία ανέρχεται σε περίπου 20 εκατομμύρια μετρικούς τόνους ετησίως, ή 400.000 βαρέλια ημερησίως.

Οι πηγές ανέφεραν ότι μια κάμινος στη μονάδα και κάποιος άλλος εξοπλισμός καταστράφηκαν, προσθέτοντας ότι οι επισκευαστικές εργασίες μπορούν να διαρκέσουν περίπου ένα μήνα.

Οι πηγές ανέφεραν ότι η μονάδα θα αυξήσει την παραγωγή στους τομείς που εξακολουθούν να λειτουργούν έως και 20% για να αντισταθμιστούν οι απώλειες. Σύμφωνα με πηγές του κλάδου, το διυλιστήριο επεξεργάσθηκε 17,5 εκατομμύρια τόνους πετρελαίου το 2024, που αντιστοιχούν στο 6,6% του συνολικού όγκους διύλισης πετρελαίου της Ρωσίας.

Το ίδιο παράγει 2 εκατομμύρια τόνους βενζίνης, 7,1 εκατομμύρια τόνους ντίζελ, 6,1 εκατομμύρια τόνους μαζούτ και 600.000 τόνους ασφάλτου.

