Την ανάγκη συνεργασίας της ΕΕ με διάφορους παράγοντες από όλες τις πλευρές στη Λιβύη, υπογράμμισε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκεται σε επαφή με όλους τους σχετικούς παράγοντες.

Με αφορμή τις νέες μεταναστευτικές ροές από την Ανατολική Λιβύη προς την Κρήτη, ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για θέματα μετανάστευσης, Μάγκνους Μπρούνερ, κληθείς να απαντήσει σε ποιό σημείο βρίσκονται οι τεχνικές και πολιτικές συζητήσεις της Επιτροπής με τις αρμόδιες λιβυκές αρχές, ανέφερε τα εξής: «Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι είμαστε σε επαφή με όλους τους σχετικούς παράγοντες από όλες τις πλευρές».

Ο ίδιος εκπρόσωπος υπενθύμισε την επιστολή της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του περασμένου Ιουνίου, στην οποία μεταξύ άλλων επισημαίνεται ότι «η πολιτική κατάσταση και η κατάσταση ασφαλείας στη Λιβύη είναι κρίσιμη, επομένως η πολιτική δέσμευση των κρατών μελών της ΕΕ είναι ζωτικής σημασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις γεωπολιτικές συνέπειες για την ΕΕ».

Στην ίδια επιστολή αναφέρεται, επίσης, ότι «δεδομένης της κατάστασης και των ενδείξεων πιθανής χρήσης της μετανάστευσης για πολιτικούς σκοπούς, πρέπει να συνεργαστούμε με τους διάφορους παράγοντες επί τόπου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

