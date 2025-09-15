Από την έδρα της τελευταίας επίθεσης του Ισραήλ, το Κατάρ, ο Ερντογάν αναζητά ενότητα του αραβικού κόσμου και στέλνει σκληρό μήνυμα στο Τελ Αβίβ.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν μετέβη σήμερα στη Ντόχα του Κατάρ για να συμμετάσχει σε έκτακτη σύνοδο κορυφής της Οργάνωσης Ισλαμικής Συνεργασίας και της Αραβικής Ένωσης. Η παρουσία του προσλαμβάνεται ως προσπάθεια να συσπειρωθούν οι αραβικές χώρες γύρω από το Κατάρ, μετά την τελευταία χειρουργική επίθεση εναντίον στελεχών του Κατάρ, και να διατυπωθούν κοινοί τόνοι αντίθεσης στην πολιτική του Ισραήλ.

Στο πλαίσιο αυτό ο Ερντογάν τόνισε: «Υπογραμμίζω ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει να δει τη συνάντησή μας ως έκφραση της άνευ όρων υποστήριξης του ισλαμικού κόσμου προς το Κατάρ».

Ρητορική πίεση προς το Τελ Αβίβ

Στην ομιλία του κατέστησε σαφές ότι στοχοποιεί ευθέως την πολιτική του Ισραήλ και προσωπικά την ηγεσία του Τελ Αβίβ.

«Το γεγονός ότι ο βασικός στόχος της κυβέρνησης Νετανιάχου είναι, αφενός, να συνεχίσει τη σφαγή και τη γενοκτονία στην Παλαιστίνη και, αφετέρου, να οδηγήσει ολόκληρη την περιοχή σε αστάθεια χωρίς καμία διάκριση, είναι πλέον αδιαμφισβήτητο».

Παράλληλα χαρακτήρισε την ισραηλινή πολιτική ως έκφραση μιας τρομοκρατικής νοοτροπίας.

«Μπροστά μας υπάρχει μια τρομοκρατική νοοτροπία που τρέφεται από το χάος και το αίμα και ένα κράτος που την ενσαρκώνει», είπε και προειδοποίησε για επεκτατισμό του Ισραήλ.

«Τελευταία παρατηρούμε ότι ορισμένοι αλαζόνες Ισραηλινοί πολιτικοί επαναλαμβάνουν συχνά το παραλήρημα για το Μεγάλο Ισραήλ. Οι προσπάθειες του Ισραήλ να επεκτείνει τις κατακτήσεις του σε γειτονικές χώρες αποτελούν συγκεκριμένη εκδήλωση αυτού του στόχου».

Αιχμές κατά ΗΠΑ

Ο Ερντογάν δεν απέφυγε να στρέψει τη ρητορική του και κατά των διεθνών συμμάχων του Ισραήλ, υπονοώντας ότι η στήριξη έχει κόστος.

«Η απώλεια ισορροπίας του δικτύου γενοκτονίας του Νετανιάχου άρχισε να έχει κόστος και για τους υποστηρικτές του.

Οι υποστηρικτές του Ισραήλ, που έδειξαν αμέριστη υποστήριξη απέναντι στις απερίσκεπτες επιθέσεις εναντίον του Κατάρ, αναγκάστηκαν να αντιδράσουν».

Πρόσκληση για κοινή αντίδραση

Μπροστά στους Άραβες εταίρους ο Τούρκος πρόεδρος κάλεσε σε συντονισμό μέτρων.

«Γνωρίζουμε ότι το Ισραήλ δεν θα σταματήσει, αν δεν αντιμετωπίσει ισχυρή αντίδραση και κυρώσεις. Ίσα ίσα θα επιταχύνει τις πολιτικές κατοχής και αστάθειας. Γνωρίζουμε ότι έχουμε τη δυνατότητα να το αποτρέψουμε».

Θα ήθελα να γνωρίζετε ότι είμαστε έτοιμοι να μοιραστούμε τις ικανότητες και την εμπειρία μας μαζί σας, αδελφοί μας», δήλωσε και επανέλαβε την ανάγκη για ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας και πίεσης.

«Πιστεύω ότι πρέπει να εντείνουμε τη συνεργασία μας στον αμυντικό τομέα από τώρα, για να κερδίσουμε τα επόμενα 10 χρόνια. Πιστεύω επίσης ότι πρέπει να ασκηθεί οικονομική πίεση στο Ισραήλ.

Επίσης, πρέπει να εφαρμόσουμε συγκεκριμένα μέτρα και μηχανισμούς για να εξασφαλίσουμε από κοινού την ασφάλεια της Γάζας», κατέληξε ο Τούρκος πρόεδρος, κατά την αποστολή του στη Ντόχα, η οποία ήταν μια στοχευμένη προσπάθεια διαμόρφωσης ενός αραβικού μετώπου, προκειμένου να στείλει σαφές μήνυμα αποτροπής προς το Τελ Αβίβ και να προετοιμάσει πολιτικο-οικονομικά και αμυντικά εργαλεία αντίδρασης, όπως τουλάχιστον εισηγήθηκε στην ομιλία του.